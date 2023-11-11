مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين ثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل 5 من جنوده في معارك غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الجنود القتلى، المعلن عنهم، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 43 جنديا إسرائيليا.

كما أعلن اليوم عن إصابة 6 جنود آخرين بينهم ضابطين بجروح خطرة بمعارك غزة.

ونشرت القناة 12 العبرية، نقلا عن المتحدث باسم الجيش، أن القتلى هم: الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، من أودم، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، قتل في معركة شمال قطاع غزة، والرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر، 39 عاماً، مين زوريم، عضو في اللواء 697، اللواء 551 (تصميم سهم ناري)، خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وكذلك الرقيب أول يوسف حاييم (يوسي) هرشكوفيتس، 44 عاماً، من جيبوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، قتل في معركة شمال قطاع غزة، وسيرغي شميركين، 32 عاماً، من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف النار)، قتل في معركة شمال قطاع غزة، والرائد (احتياط) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما، من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، قتل خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة.

--(بترا)

م . ف/أز/ هـ ح

11/11/2023 21:04:08