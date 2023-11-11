مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 تشرين ثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل 5 من جنوده في معارك غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع عدد الجنود القتلى، المعلن عنهم، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 43 جنديا إسرائيليا.
كما أعلن اليوم عن إصابة 6 جنود آخرين بينهم ضابطين بجروح خطرة بمعارك غزة.
ونشرت القناة 12 العبرية، نقلا عن المتحدث باسم الجيش، أن القتلى هم: الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، من أودم، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، قتل في معركة شمال قطاع غزة، والرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر، 39 عاماً، مين زوريم، عضو في اللواء 697، اللواء 551 (تصميم سهم ناري)، خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، قتل في معركة شمال قطاع غزة.
وكذلك الرقيب أول يوسف حاييم (يوسي) هرشكوفيتس، 44 عاماً، من جيبوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، قتل في معركة شمال قطاع غزة، وسيرغي شميركين، 32 عاماً، من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف النار)، قتل في معركة شمال قطاع غزة، والرائد (احتياط) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما، من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، قتل خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة.
--(بترا)
م . ف/أز/ هـ ح
11/11/2023 21:04:08
MENAFN11112023000117011021ID1107411663
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