نادي عمان يظفر بلقب دوري السيدات لكرة اليد
التاريخ
11/11/2023 2:25:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
من 11 تشرين الثاني (بترا)- ظفر فريق نادي عمان بلقب دوري أندية السيدات لكرة اليد، بعد فوزه اليوم السبت على فريق نادي حرثا بنتيجة 33-20، في المباراة التي جرت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب في ختام منافسات الدوري.
وجاء فوز عمان باللقب بعد أن حصد 16 نقطة، فيما بقي فريق حرثا بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، ثم فريق كفرسوم بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
11/11/2023 20:59:12
MENAFN11112023000117011021ID1107411662
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