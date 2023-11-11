فعاليات تضامنية بإربد مع الأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 11 تشرين الثاني(بترا)- واصلت فاعليات شعبية ونقابية وحزبية وشبابية ونسائية في إربد، اليوم السبت، تنديدها باستمرار جرائم الحرب البشعة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وعبّرت هذه الفعاليات خلال مسيرة شعبية انطلقت عقب صلاة المغرب من مسجد مخيم إربد الكبير ووقفة تضامنية أقامتها جمعية أمل الغد في البارحة ومهرجان خطابي بمجمع النقابات المهنية عن تضامنها مع غزة والشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو حرب إبادة جماعية وفصل وتمييز عنصري ما بين الاحتلال وأصحاب الأرض والحق والشرعية.

واستنكرت صمت العالم إزاء هذه الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية بوحشية غير مسبوقة وتستهدف قتل الأطفال والنساء والشيوخ والجرحى والمصابين حتى داخل المستشفيات والمدارس ودور العبادة التي تمنع القوانين الدولية والإنسانية من انتهاكها وتوجب ضرورة حماية المدنيين.

وثمنت الدور الأردني المتقدم والثابت وجهوده الرامية إلى وقف العدوان على غزة ومنع تداعياتها الخطيرة على مستقبل المنطقة وعلى الإنسانية جمعاء ودعوا إلى دعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدؤوبة الساعية إلى وقف العدوان على غزة وتوفير الحماية وتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان غزة.

وفي سياق متصل، أقامت فاعليات شعبية وشبابية اليوم سلسلة بشرية على امتداد طريق البترول؛ تعبيرا عن تضامنهم مع غزة وتنديدا بالعدوان الغاشم عليها.

--(بترا)

م.ق /أز/ هـ ح

11/11/2023 20:03:26