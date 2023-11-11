استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين
التاريخ
11/11/2023 2:25:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 تشرين ثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة عرابة، جنوبي مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في الجهة الجنوبية، أطلقت خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب وسام جمال حمران.
--(بترا)
م . ف/أز/ هـ ح
11/11/2023 19:57:47
MENAFN11112023000117011021ID1107411660
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