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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين

11/11/2023 2:25:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 تشرين ثاني (بترا)- استشهد فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة عرابة، جنوبي مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في الجهة الجنوبية، أطلقت خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب وسام جمال حمران.
--(بترا)
م . ف/أز/ هـ ح
11/11/2023 19:57:47

MENAFN11112023000117011021ID1107411660

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