الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يعود إلى أرض الوطن
التاريخ
11/11/2023 2:25:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة التي عقدت في الرياض.
ورافق جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
--(بترا)
أز/هـ ح
11/11/2023 19:51:46
MENAFN11112023000117011021ID1107411659
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