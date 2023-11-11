الملك يعود إلى أرض الوطن

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم السبت، بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة التي عقدت في الرياض. ورافق جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. --(بترا) أز/هـ ح 11/11/2023 19:51:46

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