نقيب المهندسين الأردنيين يدعو الى تشكيل وفد عربي لزيارة معبر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- دعا نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إلى تشكيل وفد عربي يضم الاتحادات الهندسية العربية؛ لزيارة معبر رفح، ويكون له دور واضح تجاه ما يتعرض له الأهل في قطاع غزة من عدوان همجي، مبينا أن المهنيين العرب يمثلون جزءا كبيرا من هذه الأمة وعليهم واجب كبير تجاه ما يحدث.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اتحاد المهندسين العرب، اليوم السبت، عبر منصة زوم، برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور عادل الحديثي، وبمشاركة غالبية الهيئات والجمعيات والنقابات الهندسية العربية، لبحث آخر المستجدات التي يتعرض لها قطاع غزة.

وقال الزعبي إن ما تعرض له قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، يأتي في ظل مشهد يساوي بين الجلاد والضحية، وما يزال الموقف العربي يستخدم الدبلوماسية الناعمة، دون اتخاذ أي موقف واضح كتفعيل سلاح المقاطعة العربية وقطع النفط عن جميع الدول الغربية وغيرها من المواقف التي من شأنها وقف العدوان المستمر على الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن موقف الاتحادات المهنية العربية ما زال أقل من المطلوب، حيث أن الشعوب العربية متقدمة على كل الاتحادات العربية المهنية، مشددا على ضرورة تفعيل سلاح المقاطعة العربية وتفعيل خدمة العلم والجيوش الشعبية ورفع الصوت عاليا بأن هذا العدوان لا يمكن أن يقف إلا بقرار أميركي.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب أن الاتحاد قام بمخاطبة الهيئات الهندسية كافة من خلال مجالسها ومهندسيها لنشر الوعي لدى الشباب وتعريفهم بحقيقة الكيان الصهيوني المغتصب، إضافة إلى مخاطبة كل هيئة للضغط على الحكومات العربية في كل دولة من أجل اتخاذ موقف واضح وسريع فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني ضد العدوان المدعوم من أميركا ومعظم الدول الأوروبية، وتوضيح حقيقة العدوان الهمجي المستمر على قطاع غزة وقتل المدنيين وتهجير السكان وتدمير الممتلكات والحصار القائم المفروض على القطاع ومنع الحصول على الغذاء والدواء وغيره.

وبين أن اتحاد المهندسين العرب وجه رسالة لرئيس الاتحاد العالمي للنقابات والهيئات الهندسية الدولية حول العدوان على غزة والطلب منه الضغط لوقف العدوان وفتح ممر آمن لمرور المساعدات الإنسانية إلا ان الاتحاد لم يرد على تلك الرسالة.

وتوافق المجتمعون على إنشاء هيئة عربية هندسية مركزها الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب؛ تقدم الدعم الهندسي والإسناد المالي للأهل في قطاع غزة، وتتكون من المكتب التنفيذي للاتحاد والأردن وسوريا ومصر والعراق وفلسطين.

--(بترا)

ع ح /أز/ هـ ح

11/11/2023 19:13:42