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الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الوحشي للمستشفيات بغزة

11/11/2023 2:25:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 تشرين ثاني (بترا) - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاستهداف الوحشي الإسرائيلي للمستشفيات ومحيطها في قطاع غزة ومنعها من تقديم خدماتها الإنسانية الطبية للمصابين والمرضى والجرحى ولآلاف النازحين، الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب القصف ولجأوا إليها.
واستنكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم السبت، استمرار فرض الحصار الخانق على الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتقطيع أوصالها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين، في ظل التصعيد اليومي في اقتحامات قوات الاحتلال الدموية والاعتقالات وترهيب المواطنين المدنيين العزل، والتي غالبا ما تخلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وكذلك حرب الاحتلال ومستعمريه على قاطفي الزيتون، ومنعهم من الوصول إلى أرضهم.
وأكدت أن استفراد الاحتلال العنيف والدموي بشعب فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة يأتي نتيجة مباشرة للإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يصيب المجتمع الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
--(بترا)
م. ف/أز/ ع ط
11/11/2023 19:09:19

MENAFN11112023000117011021ID1107411657

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