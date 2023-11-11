منظمة أطباء بلا حدود: القصف على مستشفيات غزة مستمر منذ 24 ساعة

منظمة أطباء بلا حدود: القصف على مستشفيات غزة مستمر منذ 24 ساعة
التاريخ
11/11/2023 2:25:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الساعات الــ 24 الماضية، بينما ما تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.
وطالبت المنظمة، "عبر منصة إكس"، بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.
--(بترا)
رصد/ ف ق/أز/ هـ ح
11/11/2023 19:05:57
MENAFN11112023000117011021ID1107411656
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