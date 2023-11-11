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منظمة أطباء بلا حدود: القصف على مستشفيات غزة مستمر منذ 24 ساعة

11/11/2023 2:25:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الساعات الــ 24 الماضية، بينما ما تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.
وطالبت المنظمة، "عبر منصة إكس"، بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.
--(بترا)
رصد/ ف ق/أز/ هـ ح
11/11/2023 19:05:57

MENAFN11112023000117011021ID1107411656

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