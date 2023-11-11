منظمة أطباء بلا حدود: القصف على مستشفيات غزة مستمر منذ 24 ساعة

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الساعات الــ 24 الماضية، بينما ما تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها. وطالبت المنظمة، "عبر منصة إكس"، بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين. --(بترا) رصد/ ف ق/أز/ هـ ح 11/11/2023 19:05:57

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.