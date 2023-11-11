الهلال الأحمر الفلسطيني: آليات عسكرية إسرائيلية تحاصر مستشفى القدس في غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: آليات عسكرية إسرائيلية تحاصر مستشفى القدس في غزة
التاريخ
11/11/2023 2:25:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مستشفى القدس من جميع الجهات.
وأضاف، "عبر منصة" إكس، أن مبنى المشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي، مشيرا إلى أن الإطلاق الكثيف للنار على المستشفى أدى إلى عدد من الإصابات.
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
11/11/2023 19:02:40
MENAFN11112023000117011021ID1107411655
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