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الهلال الأحمر الفلسطيني: آليات عسكرية إسرائيلية تحاصر مستشفى القدس في غزة

11/11/2023 2:25:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مستشفى القدس من جميع الجهات.
وأضاف، "عبر منصة" إكس، أن مبنى المشفى يهتز بالكامل جراء القصف المدفعي، مشيرا إلى أن الإطلاق الكثيف للنار على المستشفى أدى إلى عدد من الإصابات.
--(بترا)
رصد / ف ق/ هـ ح
11/11/2023 19:02:40

MENAFN11112023000117011021ID1107411655

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