لجان خدمات المخيمات تثمن خطاب جلالة الملك في قمة الرياض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- رحبت لجان خدمات المخيمات والفاعليات الشعبية بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي القاه اليوم السبت في القمة العربية والاسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض من اجل بحث وقف الحرب على غزة.

وقالت في بيان إن جلالة الملك أكد ضرورة وقف الحرب في خطابه، وأن الأردن سيواصل القيام بواجبه وارسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة بكل الوسائل الممكنة، مشيرا جلالته إلى ان قيام إسرائيل بمنع دخول الماء والغذاء والدواء إلى سكان غزة جريمة حرب، مشددا على ضرورة أن تبقى الممرات الإنسانية آمنة ومستدامة.

ودان جلالته المجتمع الدولي لفشله في ضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن العالم بأسره سيدفع ثمن هذا الفشل، وستطال نتائج هذا العدوان العالم بأكمله، مؤكدا ضرورة بناء تحالف سياسي لإنهاء الحرب والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت إننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن نعتز ونفتخر بجهود جلالة الملك ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل، مؤكدين وقوفنا خلف قيادته الحكيمة،معبرين عن الفخر بإنجازاتها وباردننا العظيم وشعبه.

--(بترا)





ه ع/





















11/11/2023 18:54:19