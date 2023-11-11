اختتام منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت، مساء اليوم السبت، منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023/2024.

وتغلب الكرمل على دير أبي سعيد 2-1، فيما تعادل جرش مع دوقرة بدون أهداف.

وضمن إياب الدور نصف النهائي، يلتقي دوقرة مع جرش عند الثالثة والنصف مساء الخميس المقبل ، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا على أن يواجه الكرمل نظيره دير أبي سعيد بذات التوقيت مساء السبت المقبل وعلى نفس الملعب.

وحسب تعليمات البطولة، في حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين سيتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة.

--(بترا)





خ خ/أز

11/11/2023 18:40:57