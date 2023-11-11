اختتام منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت، مساء اليوم السبت، منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2023/2024.
وتغلب الكرمل على دير أبي سعيد 2-1، فيما تعادل جرش مع دوقرة بدون أهداف.
وضمن إياب الدور نصف النهائي، يلتقي دوقرة مع جرش عند الثالثة والنصف مساء الخميس المقبل ، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا على أن يواجه الكرمل نظيره دير أبي سعيد بذات التوقيت مساء السبت المقبل وعلى نفس الملعب.
وحسب تعليمات البطولة، في حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين سيتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة.
--(بترا)
خ خ/أز
11/11/2023 18:40:57
MENAFN11112023000117011021ID1107411653
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