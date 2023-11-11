المنتخب الأولمبي يلتقي نظيريه السعودي و القطري وديا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - غادر وفد المنتخب الوطني تحت 23 لكرة القدم عمان، اليوم السبت، متوجها إلى مدينة الدمام، للدخول في معسكر تدريبي، يتضمن مواجهتين وديتين أمام نظيريه السعودي والقطري يومي 18 و 21 تشيرين الثاني الحالي.
وضمت القائمة المستدعاة للمعسكر 26 لاعبا: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، على أن يلتحق وسيم الريالات ويوسف حسان غدا بالوفد بسبب تأخر وصول تأشيرة الدخول إلى الأراضي السعودية.
ويأتي المعسكر في إطار خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
--(بترا)
خ خ/أز/ف ق
11/11/2023 18:40:21
MENAFN11112023000117011021ID1107411652
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