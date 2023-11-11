المنتخب الأولمبي يلتقي نظيريه السعودي و القطري وديا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا) - غادر وفد المنتخب الوطني تحت 23 لكرة القدم عمان، اليوم السبت، متوجها إلى مدينة الدمام، للدخول في معسكر تدريبي، يتضمن مواجهتين وديتين أمام نظيريه السعودي والقطري يومي 18 و 21 تشيرين الثاني الحالي.

وضمت القائمة المستدعاة للمعسكر 26 لاعبا: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، على أن يلتحق وسيم الريالات ويوسف حسان غدا بالوفد بسبب تأخر وصول تأشيرة الدخول إلى الأراضي السعودية.

ويأتي المعسكر في إطار خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

--(بترا)





خ خ/أز/ف ق

11/11/2023 18:40:21