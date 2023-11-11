العرموطي:معدل الشركات يهدف لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11تشرين الثاني (بترا)- أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أن قانون الشركات المعدل يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها.

وقال في بيان اليوم السبت، إن التعديلات التي أقرتها الحكومة جاءت بعد سلسلة من عمليات التشاور مع كل الجهات المعنية و مجلس الأمة، حيث من المأمول أن تحقق هذه التعديلات تقدما للمملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، حيث تم تخفيض عدد الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركة بالإضافة الى الكلف المتعلقة بها.

وأضاف أنه جرى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة ليصبح أقل من يوم عمل، وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل إجراءات تسديد رأس مال الشركة لتصبح خلال 60 يوما من تسجيلها أو رفع رأسمالها.

وتابع أن التعديلات عملت على إلغاء النصوص المتعلقة بالإفلاس، وتعزيز منظومة الإعسار بما يتيح خيارات جديدة للشركة بدل التصفية، كما تساهم هذه التعديلات في تحقيق الاستقرار وضمان الفاعلية للإجراءات التي قامت بها الدائرة لتحسين تصنيف المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق منظمة العمل المالي.

وأوضح العرموطي أن التعديلات جاءت لتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها بمجالس إدارة الشركات حيث أوجبت تمثيل المرأة في الشركات التي تساهم بها الحكومة، إضافة الى تعديل تعليمات الحوكمة للشركات لضمان تمثيل المرأة.

وأشار إلى أن القانون المعدل أمهل الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها سنة لتصويب أوضاعها على أن يتم شطب تسجيلها بعد ذلك إذا لم تقم بتصويب أوضاعها، إضافة الى تعزيز الشفافية من خلال الإعلان على موقع الدائرة الإلكتروني عن أي تعديل يطرا على سجل الشركات وإتاحة الاستعلام للجمهور.

وأكد استمرار الدائرة بعقد ورش التوعية بالقانون المعدل بالتعاون مع جمعيات الأعمال وغرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات.

--(بترا)

ن ش/أز/ف ق

11/11/2023 18:39:24