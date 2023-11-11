5.896 مليار دينار حجم التداول العقاري في 10 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان11 تشرين الثاني (بترا)- بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال عشرة الأشهر من العام الحالي، 5.896 مليار دينار، بحسب التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وأظهر التقرير المنشور على موقع الدائرة الإلكتروني، أن حجم التداول في سوق العقار، ارتفع خلال تشرين الأول الماضي 3 بالمئة، مقارنة بأيلول الماضي، ليبلغ 629 مليون دينار.

وانخفضت حركة بيع العقار خلال عشرة الأشهر من العام الحالي بنسبة 4 بالمئة، إذ انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 6 بالمئة، وبيوعات الأراضي 4 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال تشرين الأول الماضي بنسبة 2 بالمئة، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 7بالمئة ، مقارنة أيلول الماضي.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الإيرادات خلال عشرة الأشهر من العام الحالي بنسبة 2 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 220 مليون دينار.

كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 2.5 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 18بالمئة مقارنة بأيلول الماضي؛ لتبلغ 42 مليون دينار .

--(بترا)

رش/ ن ح/ف ق

11/11/2023 18:07:50