الأردن يترأس اجتماع لجنة المبادرة العربية لمعادن الطاقة النظيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- ترأس الأردن أخيرا الاجتماع الأول للجنة المبادرة العربية للمعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بحضور ممثلي المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، وأعضاء اللجنة من السعودية، والإمارات، وتونس، والعراق، وسلطنة عمان، وليبا، ومصر،والمغرب، واليمن.

وأكدت مديرة التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رئيس الاجتماع المهندسة شروق عبد الغني، أهمية المبادرة في تسليط الضوء على الإمكانات التعدينية التي تمتلكها المنطقة العربية، ما يجعلها لاعبا مُهمًا في تلبية احتياجات المستقبل من المعادن، مشيرة إلى دور التعاون العربي من خلال المبادرة في دعم القطاع تماشيا مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتعزيز دور المعادن في التحول الطاقي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، بينت عبدالغني انه ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي جاء بعنوان "دور المعادن المهمة في تحولات الطاقة النظيفة" فإن الطلب على خام الليثيوم سيتزايد بين 13 إلى 42 مرة، وخام الجرافيت بين 8 و25 مرة، وخام الكوبالت بين 6 إلى 21 مرة، ومعدن النيكل بين 6 إلى 19 مرة، والمنغنيز بين 3 إلى 8 مرات، وسيشهد الطلب على العناصر الأرضية النادرة ارتفاعا واضحا لأهمية المعدن في صناعة المحركات الكهربائية والمولدات.

وستشهد بعض المعادن المستخدمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح طلبا عاليا بسبب قدرتها الجيدة على نقل الكهرباء، كما في النحاس الذي يستخدم منذ فترات طويلة في صناعة المحركات الكهربائية والأسلاك، والسيليكون الذي يعتبر من أشباه الموصلات المستخدمة على نطاق واسع في الألواح الشمسية، وهذا يؤكد أهمية المبادرة والسعي قدما لتعزيز دور المنطقة العربية في قطاع التعدين.

ودعت الحضور للمشاركة بورشة العمل"واقع وآفاق المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية والتي سيستضيفها الأردن خلال الربع الأول من العام 2024، بهدف التعرف على واقع وآفاق المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية، والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية العربية وخاصة ذات العلاقة بمعادن الانتقال الطاقي، والمساهمة في تعزيز سلسلة القيمة لقطاع معادن الانتقال الطاقي في الدول العربية.

واستعرضت عبدالغني ميزات قطاع الثروات المعدنية في الأردن من حيث التمتع بمعادن مميزة سيكون لها دورا في قطاع الطاقة، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا على مشاريع متعددة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، على سبيل المثال الليثيوم باعتباره أنسب خامات التي تدخل في صنع بطاريات تخزين الطاقة، كما سيكون مكونًا أساسيًا لأنظمة الطاقة النظيفة مستقبلا، ويتم العمل على مشاريع الذهب والنحاس والسيليكا والعناصر الأردنية النادرة.

وناقش الاجتماع أهداف المبادرة والبرامج المقترحة للتنفيذ في محاور تحديد المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، وبناء وتأهيل القدرات العربية ومحور الترويج للفرص الاستثمارية التعدينية.

كما ناقش أعضاء اللجنة محتوى المنصة العربية لمعادن المستقبل والتي يتم العمل على تنفيذها من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعة والتقييس والتعدين، لتكون أول قاعدة للمعلومات الرقمية والتفاعلية للمعادن.

و أكد الحضور أهمية النقاشات والحوارات وتبادل الخبرات بين الدول العربية في إثراء التعاون في مجال التعدين ودوره في التحول في الطاقة لجميع الدول العربية.

وتأتي المبادرة العربية للمعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة في إطار مواكبة التوجهات العالمية نحو التحول الطاقي وتنفيذا لاستراتيجية المنظمة ورؤيتها المستقبلية في دعم منظومة قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة.

وجاء تشكيل لجنة المبادرة العربية للمعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بناء على توصيات الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في اجتماعهم التشاوري الثامن المنعقد في المملكة العربية السعودية خلال العام 2022.

--(بترا)

م ف/ ف م/ف ق

11/11/2023 17:39:48