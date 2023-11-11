مسيرة مليونية بلندن تطالب بـوقف العدوان على غزة
التاريخ
11/11/2023 2:25:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 11 تشرين الثاني (بترا)- خرج مئات الآلاف في لندن في مسيرة وصفتها هيئة "بي بي سي" بالمليونية؛، للتضامن مع فلسطين والدعوة لوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "وقف إطلاق النار الآن" و "أوقفوا قتل المدنيين الأبرياء".
وقالت "بي بي سي" إن هذه التظاهرة اثارت جدلا كبيرا في بريطانيا لأنها تتزامن مع احتفال بريطانيا بـ "يوم الهدنة" لتكريم قدامى المحاربين، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى.
--(بترا)
رش/اح
11/11/2023 17:32:52
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