مسيرة مليونية بلندن تطالب بـوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 11 تشرين الثاني (بترا)- خرج مئات الآلاف في لندن في مسيرة وصفتها هيئة "بي بي سي" بالمليونية؛، للتضامن مع فلسطين والدعوة لوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مثل "وقف إطلاق النار الآن" و "أوقفوا قتل المدنيين الأبرياء".

وقالت "بي بي سي" إن هذه التظاهرة اثارت جدلا كبيرا في بريطانيا لأنها تتزامن مع احتفال بريطانيا بـ "يوم الهدنة" لتكريم قدامى المحاربين، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى.

--(بترا)

رش/اح

11/11/2023 17:32:52