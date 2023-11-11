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مستشفى الشفاء: أطباؤنا يحتاجون لرعاية نفسية بعد الحرب

11/11/2023 2:25:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)-قال رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء، أحمد أبو ندى، إن الوضع مأساوي في المستشفى وعشرات الأطفال معرضون للوفاة، كما أن الكهرباء والماء منقطعان فيه ولدينا 600 مريض، ونطالب العالم بالنظر إلينا بعين الرأفة.
وأضاف أبو ندى، إننا نجد أنفسنا مضطرين للمفاضلة بين جريح وآخر حسب شدة الإصابة، وأطباؤنا سيحتاجون إلى رعاية نفسية بعد انتهاء الحرب لهول ما رأوه، وفي بعض الأحيان نضطر لترك بعض الجرحى لمصيرهم،
وقال ، إن ما يجري وصمة عار لجميع المؤسسات الطبية والصحية الدولية، كما نسمع أصوات مختلف صنوف الأسلحة من داخل أروقة المستشفى، ولا اتصالات لدينا ولا نعرف ما يدور خارجه، كما لم أر أي سيارة تابعة للصليب الأحمر في محيط المستشفى.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
11/11/2023 17:25:29

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