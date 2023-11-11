مستشفى الشفاء: أطباؤنا يحتاجون لرعاية نفسية بعد الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)-قال رئيس قسم الجراحة بمستشفى الشفاء، أحمد أبو ندى، إن الوضع مأساوي في المستشفى وعشرات الأطفال معرضون للوفاة، كما أن الكهرباء والماء منقطعان فيه ولدينا 600 مريض، ونطالب العالم بالنظر إلينا بعين الرأفة.
وأضاف أبو ندى، إننا نجد أنفسنا مضطرين للمفاضلة بين جريح وآخر حسب شدة الإصابة، وأطباؤنا سيحتاجون إلى رعاية نفسية بعد انتهاء الحرب لهول ما رأوه، وفي بعض الأحيان نضطر لترك بعض الجرحى لمصيرهم،
وقال ، إن ما يجري وصمة عار لجميع المؤسسات الطبية والصحية الدولية، كما نسمع أصوات مختلف صنوف الأسلحة من داخل أروقة المستشفى، ولا اتصالات لدينا ولا نعرف ما يدور خارجه، كما لم أر أي سيارة تابعة للصليب الأحمر في محيط المستشفى.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
11/11/2023 17:25:29
MENAFN11112023000117011021ID1107411647
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