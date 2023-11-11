الحوار الديمقراطي: الملك يخوض أكثر المعارك ضراوة لنصرة الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- قالت جمعية الحوار الديموقراطي الوطني، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتراف أفظع الجرائم في قطاع غزة على مرأى ومسمع دول العالم وشعوبه ومنظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والطفولة والمرأة والسلام، دون أن تمارس واجباتها الموكولة إليها.

وبينت الجمعية، في تصريح اليوم السبت، لم يكن كيان الاحتلال الإسرائيلي ليمعن في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وانتهاك القانون الدولي والحصار والعقاب والتهجير الجماعي، لولا الدعم الأميركي والأوروبي، الدبلوماسي والمالي والعسكري والإعلامي المطلق، الذي يكفل له الإفلات من المساءلة والعقاب.

وأضافت، لقد أدى هول الجرائم الإسرائيلية إلى احتجاج ملايين الشرفاء من البشر وتدفقهم في مسيرات ساخطة إلى شوارع العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني، واستنكاراً لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "إننا في الجمعية ، ونحن نوجه تحية الاعتزار لجلالة الملك عبدالله الثاني، لنؤكد وقوفنا إلى جانبه وهو يقود ويخوض أكثر المعارك ضراوة لنصرة الأشقاء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ويقدم كل أشكال الدعم لتمكينهم من الصمود على أرض وطنهم.

ولفتت إلى أن الموقف الأردني المتميز بالتحام كافة القطاعات والهيئات الشعبية والرسمية، هو امتداد للموقف الأردني الثابت في الدفاع عن فلسطين، الذي تعمد بالتضحيات السخية من شهداء الجيش العربي الأردني.

ووجهت الجمعية التحية إلى طاقم المستشفى الميداني الأردني، الأبطال الصامدين في غزة الذين يشاركون الأشقاء الغزيين ظروف عيشهم وما يتعرضون له من أخطار غير مسبوقة، إضافة إلى نشامى القوات المسلحة ونسور سلاح الجو الملكي وقوات الأمن العام الساهرة على أمن مسيراتنا والممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على انسياب السير وفتح الطرق.

وأضافت، أننا في جمعية الحوار، لنرفع الرؤوس عالية لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولجهوده في الدفاع عن حقوق شعب فلسطين العربي شعب الجبارين ولجهود جلالته لوقف الحرب على قطاع غزة المنكوب.

وأكدت الجمعية أن التعبير عن التضامن والسخط في المسيرات والاعتصامات على مذابح قطاع غزة، هو حق مقدس لأبناء الشعب الأردني، ولكن في الوقت ذاته فإننا ندين بشدة ما قام به نفر من الخارجين على الإجماع الوطني المقدس، من اعتداء على رجال الأمن العام وعلى الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة تشويه صورة الموقف الأردني الداعم للأهل في فلسطين وغزة.

--(بترا)

ع ح / ف م/ف ق

11/11/2023 17:22:52