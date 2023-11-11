صحة غزة: مستشفى الشفاء خارج الخدمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن هناك جرحى وشهداء على الأرض عند بوابة مستشفى الشفاء، مشيرا الى أن مجمع الشفاء فقد آخر شريان حياة له وهو المولد الكهربائي الصغير، والوضع في المجمع كارثي وخطير جدا.
وأضاف القدرة ، فقدنا طفلا من أصل 37 في الحواضن بسبب نقص أجهزة دعم الحياة، لافتا الى أن المجمع خرج عن الخدمة تماما.
وأكد "أننا بتنا نفقد جريحا تلو آخر واستشهد 5 جرحى أخيرا بسبب عدم توفر العلاج، ونحاول فقط إنقاذ ما يمكن إنقاذه بأساليب بدائية، في حين قرر الاحتلال الإسرائيلي مصير المواطنين الموجودين داخل مجمع الشفاء، ولم نستطع اليوم إحصاء عدد الضحايا بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت.
الى ذلك قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى الرنتيسي للأطفال في قطاع غزة محمد الماضي، اليوم السبت، إن الأطفال في غزة يفتقدون للخدمات الصحية ولا مكان يعالجهم الآن، مشيرا الى أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من الحرب.
وأضاف الماضي، نتحدى الاحتلال إثبات أي وجود لعناصر المقاومة في المستشفى، مؤكدا أن حرب إسرائيل اليوم هي حرب على الأطفال والنساء.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م/اح
11/11/2023 17:17:41
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