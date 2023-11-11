صحة غزة: مستشفى الشفاء خارج الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن هناك جرحى وشهداء على الأرض عند بوابة مستشفى الشفاء، مشيرا الى أن مجمع الشفاء فقد آخر شريان حياة له وهو المولد الكهربائي الصغير، والوضع في المجمع كارثي وخطير جدا.

وأضاف القدرة ، فقدنا طفلا من أصل 37 في الحواضن بسبب نقص أجهزة دعم الحياة، لافتا الى أن المجمع خرج عن الخدمة تماما.

وأكد "أننا بتنا نفقد جريحا تلو آخر واستشهد 5 جرحى أخيرا بسبب عدم توفر العلاج، ونحاول فقط إنقاذ ما يمكن إنقاذه بأساليب بدائية، في حين قرر الاحتلال الإسرائيلي مصير المواطنين الموجودين داخل مجمع الشفاء، ولم نستطع اليوم إحصاء عدد الضحايا بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت.

الى ذلك قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى الرنتيسي للأطفال في قطاع غزة محمد الماضي، اليوم السبت، إن الأطفال في غزة يفتقدون للخدمات الصحية ولا مكان يعالجهم الآن، مشيرا الى أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من الحرب.

وأضاف الماضي، نتحدى الاحتلال إثبات أي وجود لعناصر المقاومة في المستشفى، مؤكدا أن حرب إسرائيل اليوم هي حرب على الأطفال والنساء.

--(بترا)

رصد / ف ق/ ف م/اح

11/11/2023 17:17:41