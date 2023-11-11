Sunday, 12 November 2023 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك والرئيس الإندونيسي يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات

11/11/2023 2:25:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


الرياض 11 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال لقائهما في الرياض اليوم السبت، ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري للقطاع.
وتم التأكيد في اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية تفعيل جهود منظمة التعاون الإسلامي، خصوصا في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وشدد الزعيمان على ضرورة استدامة عمل المستشفيات في غزة، معربين عن رفضهما لسياسات التهجير التي تستهدف الفلسطينيين في القطاع.
وشكر الرئيس الإندونيسي جلالة الملك على مواقفه الثابتة في دعم الفلسطينيين، مثمنا دور الوصاية الهاشمية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومؤكدا أهمية العمل نحو السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للرئيس الإندونيسي.
--(بترا)
اح
11/11/2023 17:21:17

MENAFN11112023000117011021ID1107411644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث