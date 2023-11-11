الملك والرئيس الإندونيسي يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرياض 11 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال لقائهما في الرياض اليوم السبت، ضرورة توحيد الجهود لوقف الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري للقطاع.
وتم التأكيد في اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية تفعيل جهود منظمة التعاون الإسلامي، خصوصا في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وشدد الزعيمان على ضرورة استدامة عمل المستشفيات في غزة، معربين عن رفضهما لسياسات التهجير التي تستهدف الفلسطينيين في القطاع.
وشكر الرئيس الإندونيسي جلالة الملك على مواقفه الثابتة في دعم الفلسطينيين، مثمنا دور الوصاية الهاشمية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومؤكدا أهمية العمل نحو السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للرئيس الإندونيسي.
--(بترا)
اح
11/11/2023 17:21:17
MENAFN11112023000117011021ID1107411644
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