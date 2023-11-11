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الملك يلتقي رئيس الوزراء الماليزي ويبحثان سبل وقف الحرب على غزة

11/11/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرياض 11 تشرين الثاني (بترا)- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في الرياض، اليوم السبت، رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة.
وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وسبل إنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأبرياء في القطاع.
وحذر جلالة الملك من خطورة استمرار الحرب وسياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير، والتي قد تجر الأوضاع في المنطقة إلى الانفجار.
وركز اللقاء على ضرورة التصدي للإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، خصوصا الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لرئيس الوزراء الماليزي.
--(بترا)
ف ق
11/11/2023 17:20:19

MENAFN11112023000117011021ID1107411643

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