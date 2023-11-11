مباريات الأسبوع التاسع بدوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق يوم غد الأحد، منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023/2024، حيث تقام جميع اللقاءات عند الرابعة عصرا.
ويلتقي اتحاد الرمثا مع البقعة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ويواجه أم القطين نظيره الهاشمية على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
ويواجه الجزيرة نظيره العالية الاثنين المقبل، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، فيما يلتقي العربي مع اليرموك على ملعب الأمير هاشم.
ويستقبل السرحان ضيفه عمان FC عصر الثلاثاء على ملعب السرحان، فيما يلتقي الصريح مع الطرة على ملعب الأمير هاشم.
وتختتم مواجهات الأسبوع التاسع بلقاء صما وكفرسوم عصر الأربعاء على ملعب الأمير هاشم.
ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق البطولة برصيد 24 نقطة، يليه الصريح 22، السرحان والعربي وعمان FC 16، الهاشمية 11، أم القطين وكفرسوم 10، اتحاد الرمثا والبقعة 9، صما 7، اليرموك 5، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
11/11/2023 17:07:54
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