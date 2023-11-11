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مباريات الأسبوع التاسع بدوري الدرجة الأولى ينطلق غدا

11/11/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- تنطلق يوم غد الأحد، منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023/2024، حيث تقام جميع اللقاءات عند الرابعة عصرا.
ويلتقي اتحاد الرمثا مع البقعة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ويواجه أم القطين نظيره الهاشمية على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
ويواجه الجزيرة نظيره العالية الاثنين المقبل، على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، فيما يلتقي العربي مع اليرموك على ملعب الأمير هاشم.
ويستقبل السرحان ضيفه عمان FC عصر الثلاثاء على ملعب السرحان، فيما يلتقي الصريح مع الطرة على ملعب الأمير هاشم.
وتختتم مواجهات الأسبوع التاسع بلقاء صما وكفرسوم عصر الأربعاء على ملعب الأمير هاشم.
ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق البطولة برصيد 24 نقطة، يليه الصريح 22، السرحان والعربي وعمان FC 16، الهاشمية 11، أم القطين وكفرسوم 10، اتحاد الرمثا والبقعة 9، صما 7، اليرموك 5، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
خ خ/ ف م/ف ق
11/11/2023 17:07:54

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