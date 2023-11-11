دورة تدريبية حول الإعلام وحماية الصحفيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- عقد مركز التدريب في نقابة الصحفيين، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، دورة تدريبية اليوم السبت، حول الإعلام وحماية الصحفيين في مناطق الحروب حسب أحكام القانون الدولي الإنساني.

وقال رئيس اللجنة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، إن سقوط العشرات من الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة" يشير إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه الاعتداءات الممنهجة وبقرار رسمي لإرهاب الصحفيين، لمنع نقل الجرائم الإسرائيلية إلى العالم والمتمثلة في دور وسائل الإعلام في نقل أخبار الحرب والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتأثيرها الهائل في الرأي العام.

وأوضح الخصاونة أن أحدا لم يحاسب على 86 بالمئة من جرائم قتل الصحفيين خلال السنوات العشر الماضية وفقاً لمؤشرات الإفلات من العقاب العالمي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، مبينا أن ما حصل في العدوان الإسرائيلي الغاشم هو استهداف الصحفيين بشكل متعمد أثناء توثيق حقيقة الفظائع المرتكبة من مجاز بحق المدنيين والنساء والأطفال.

وقال الخصاونة إن حوادث الاعتداء على الصحفيين في الحرب الحالية على غزة كشفت عن ضعف الحماية الدولية للصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، داعيا إلى معالجة مشكلة الصحفيين العاملين في مناطق النزاع ضمن وضع قانوني خاص يتعامل مع تلك التجاوزات.

من جهته، دعا نقيب الصحفيين راكان السعايدة، إلى زيادة التعاون بين المؤسسات الصحفية واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، لما فيه من منفعة للصحفيين لفهم حقوقهم أثناء تغطية النزاعات المسلحة والحروب.

وتضمن التدريب، التعريف بالقانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي من خلال محاضرة للدكتور عمر العكور، والحماية القانونية للصحفيين بموجب أحكام القانون الدولي، التي قدمها الدكتور عمر إعمر، والمسؤولية الجنائية الدولية والفردية المترتبة على الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الانساني التي قدمها الدكتور محمد الطراونة.

كما تناول التدريب دور المراسل الصحفي والإعلام في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، الذي قدمه الزميل يحيى شقير، حيث أكد أنه يكفي للصحفي أن يقدم الحقيقة كما هي في غزة للفت الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين بفئاتهم كافة.

--(بترا)

ه ع/ ف م/ف ق

11/11/2023 17:00:25