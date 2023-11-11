المركبات الكهربائية تستحوذ على أكثر من 50% من حركة التخليص خلال 10 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، إن التخليص على المركبات الكهربائية، استحوذت على أكثر من 50 بالمئة من إجمالي حركة التخليص على المركبات في المناطق الحرة الأردنية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو الاعتماد على هذا النوع من المركبات.

وبين في بيان، اليوم السبت، أن المركبات الكهربائية سجلت قفزة كبيرة بعدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بنحو 30 ألف مركبة، بزيادة بلغت نسبتها 137 بالمئة عن العام الماضي.

وأشار إلى ان أعداد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي وتعمل بالبنزين سجل 10آلاف و31 مركبة، بانخفاضٍ بلغت نسبته حوالي25 بالمئة مقارنة بـ 13الف و 434 مركبة لذات الفترة من عام 2022.

وقال إن مركبات الديزل التي تم التخليص عليها، انخفضت إلى ستة آلاف و651 مركبة، بنسبة تراجع بلغت 18.32 بالمئة عن العام الماضي.

ونوه البستنجي بارتفاع أعداد المركبات الهايبرد التي تم التخليص عليها بواقع 13 ألفا و 876 مركبة خلال ذات الفترة، بنسبة نمو قدرها 15.7بالمئة عن العام الماضي .

و فيما يتعلق بالمركبات المعاد تصديرها أشار البستنجي إلى ان حجم تلك المركبات بلغ 38 الفا و 188مركبة، مسجلةً زيادة بنسبة 6.41 بالمئة العام السابق.

وثمن قرار الحكومة بتطبيق الكفالات على المركبات والذي زاد من حركة التخليص في المنطقة الحرة، إذ ان الكفالات منحت المشتري من المنطقة الحرة السعر الأفضل والضمان لمركبته لمدة 3 سنوات لمركبات الكهرباء أو 50 ألف كيلو أيهما أسبق، وعامين أو 40 ألف كيلو لمركبات البنزين والهايبرد.

__(بترا)

م م/ ف م



11/11/2023 16:48:32