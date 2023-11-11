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مذكرة تفاهم بين جدارا والمعهد التركي للتعاون الاقتصادي

11/11/2023 2:25:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 11 تشرين الثاني (بترا)- وقعت جامعة جدارا والمعهد التركي العربي للتعاون الاقتصادي والجمعية العربية التركية للتعاون الاقتصادي والإستراتيجي، اليوم السبت ، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع المذكرة رئيس جامعة جدارا بالوكالة الدكتور حابس الزبون، ومدير المعهد/ ورئيس الجمعية الدكتور محمد العادل على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الذي تشارك به الجامعة في جامعة كوتاهيا التركية.
والتقى الزبون عميد كلية الفنون والتصميم في الجامعة، حيث تم الاتفاق على رسم خارطة طريق للتعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وبحث إمكانية تقديم منح لدراسة الدكتوراة لخريجي تخصص التصميم والتواصل البصري في جامعة جدارا.
--(بترا)
ع ع/ ف م/ف ق
11/11/2023 16:15:08

MENAFN11112023000117011021ID1107411639

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