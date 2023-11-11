جرش: منتدون يؤكدون أهمية دعم جهود الملك لإنهاء الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 11 تشرين الثاني (بترا)–أكد مشاركون بندوة حواريــة عقدها منتدى جبل العتمات في قاعة بلدية جرش الكبرى، اليوم السبت، بعنوان مجريات الأحداث في غزة، أهمية دعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الحرب على غزة .

وأكد وزير الأشغال الأسبق محمد طالب عبيدات، موقف الأردنيين بقيادة جلالة الملك لدعم الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، من خلال الجولات التي قام بها منذ بدء الحرب، وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهم.، إضافة الى الوقفات التضامنية المستمرة.

وحيا النائب صالح العرموطي صمود أهل غزة ووقوفهم بوجه الاحتلال، منددا بما يفعله العدو من هدم وقتل وقطع وصول المساعدات من دول مجاورة.

وأشار النائب الدكتور بلال المومني، إلى أن العدوان الاسرائيلي على غزة وفلسطين لم يلتزم بمبادئ الحرب لارتكابه أبشع الجرائم من قتل وإبادة جماعية لمدنيين وأطفال ونساء، والتي تعدت وخالفت كل المعايير والأعراف الإنسانية.

وقالت الأمين العام المساعد للثقافة الحزبية والوطنية في حزب الميثاق الوطني الدكتورة روان الحيارى، إن الاحتلال استخدم كافة طرق الانتهاكات العدوانية والإجرامية من صواريخ وغيرها على غزة وأهلها وكان أغلب ضحاياها من النساء والأطفال.

--(بترا)

ع ف/ ف م

11/11/2023 16:14:02