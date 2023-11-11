جرش: منتدون يؤكدون أهمية دعم جهود الملك لإنهاء الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 11 تشرين الثاني (بترا)–أكد مشاركون بندوة حواريــة عقدها منتدى جبل العتمات في قاعة بلدية جرش الكبرى، اليوم السبت، بعنوان مجريات الأحداث في غزة، أهمية دعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الحرب على غزة .
وأكد وزير الأشغال الأسبق محمد طالب عبيدات، موقف الأردنيين بقيادة جلالة الملك لدعم الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين، من خلال الجولات التي قام بها منذ بدء الحرب، وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهم.، إضافة الى الوقفات التضامنية المستمرة.
وحيا النائب صالح العرموطي صمود أهل غزة ووقوفهم بوجه الاحتلال، منددا بما يفعله العدو من هدم وقتل وقطع وصول المساعدات من دول مجاورة.
وأشار النائب الدكتور بلال المومني، إلى أن العدوان الاسرائيلي على غزة وفلسطين لم يلتزم بمبادئ الحرب لارتكابه أبشع الجرائم من قتل وإبادة جماعية لمدنيين وأطفال ونساء، والتي تعدت وخالفت كل المعايير والأعراف الإنسانية.
وقالت الأمين العام المساعد للثقافة الحزبية والوطنية في حزب الميثاق الوطني الدكتورة روان الحيارى، إن الاحتلال استخدم كافة طرق الانتهاكات العدوانية والإجرامية من صواريخ وغيرها على غزة وأهلها وكان أغلب ضحاياها من النساء والأطفال.
--(بترا)
ع ف/ ف م
11/11/2023 16:14:02
MENAFN11112023000117011021ID1107411638
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