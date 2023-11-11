5 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة

5 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة
التاريخ
11/11/2023 2:25:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- أفادت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، بوقوع 5 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النجار شرق خان يونس، تزامنا مع تجدد القصف الإسرائيلي على القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
11/11/2023 16:09:37
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