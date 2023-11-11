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5 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة

11/11/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- أفادت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، بوقوع 5 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النجار شرق خان يونس، تزامنا مع تجدد القصف الإسرائيلي على القطاع.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ف م
11/11/2023 16:09:37

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