الملك وولي العهد البحريني يبحثان جهود إنهاء المأساة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرياض 11 تشرين الثاني (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، لإنهاء المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأبرياء في القطاع.
وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية حول غزة في الرياض بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية تكثيف الجهود العربية والإسلامية والتحرك مع الدول الفاعلة لوقف الحرب، والعمل من أجل استدامة إدخال المساعدات الطبية والإغاثية.
وتناول اللقاء الآثار الكارثية للحرب، إذ أكد جلالة الملك أن الأمن والاستقرار لن يتحققا من خلال الحلول العسكرية والأمنية، بل بحل سياسي يعيد للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم الكاملة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق لولي عهد مملكة البحرين.
--(بترا)
رق
11/11/2023 16:09:48
MENAFN11112023000117011021ID1107411636
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