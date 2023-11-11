4003 أطنان من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4003 أطنان، منها 2572 طن خضار، و1113طن فواكه، و317 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 7 و20، والجزر بين 45 و65، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
11/11/2023 14:09:30
MENAFN11112023000117011021ID1107411624
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