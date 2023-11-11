4003 أطنان من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4003 أطنان، منها 2572 طن خضار، و1113طن فواكه، و317 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 7 و20، والجزر بين 45 و65، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

--(بترا)

رح/رق

11/11/2023 14:09:30