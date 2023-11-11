انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض بمشاركة الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

الرياض 11 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويأتي انعقاد القمة التي يشارك فيها عدد من قادة الدول العربية والإسلامية وممثليها، لبحث وقف الحرب على غزة، والأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية.





وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن الاحتلال يشن حربا واسعة على قطاع غزة نتج عنها استشهاد آلاف الفلسطينيين ودمر خلالها البنية التحتية المستشفيات.

وجدد سمو ولي العهد السعودي الذي يترأس القمة العربية الإسلامية، في كلمته، المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الممرات الإنسانية والإفراج عن الرهائن وحفظ الأرواح، مشددا على أن ما يحدث في غزة يؤكد فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في مواجهة خرق القانون الدولي، ويبرهن على ازدواجية المعايير، ما يهدد استقرار الأمن العالمي.

واكد ضرورة توفر جهد جماعي لمواجهة هذا الوضع المؤسف وفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية تؤكد رفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري، وتحمل الاحتلال جرائم قتل الفلسطينيين، مطالبا بإنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لدوام استقرار المنطقة.





وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن بحماية المدنيين الفلسطينيين من شر الحرب الإسرائيلية.

وشدد في كلمته بافتتاح القمة العربية الإسلامية في الرياض بالوقف الكامل لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن استمرار الحرب سيؤدي لاتساع نطاقها.

كما أكد أن التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض نهائياً، مشددا على أنه "لا حديث عن مستقبل غزة بشكل منفصل عن القضية الفلسطينية بشكل كامل".

وأضاف أن «إسرائيل تشن حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية على غزة»، وتابع أن «التهجير القسري للشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة جريمة دولية.

ولفت إلى أن «حل الدولتين ينشده العالم كله» باستثناء إسرائيل.





وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن إسرائيل دولة احتلال وعليها القيام بدورها في حماية المدنيين، مشددا على ضرورة فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة إلى أهالي قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وطالب كل دول العالم ومجلس الأمن إلى القيام بدورهم في مواجهة ما يحدث في غزة، ودعم الحل الشامل والكامل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي من أجل إقامة دولة فلسطينية ووفق مقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.





وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء، إذ قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا في غزة معظمهم أطفال ونساء.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين، مبينا أن سلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة.

وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا، مؤكدا عدم قبول الحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها، كما رفض أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية.

وقال "نريد حماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية"، مطالبا مجلس الامن بتحمل مسؤولياته بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع تهجير الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة.

كما طالب عباس بحل قضية اللاجئين بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، داعيا الى حشد دعم دولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها بما يشمل إعادة إعمار غزة.

وأشار إلى أننا جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيه القدس.





من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، مجددا إدانته لقتل المدنيين، مشددا على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة.

وطالب السيسي بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم، كما طالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.

وحذر الرئيس المصري من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.

وقال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، إن أهالي قطاع غزة يشعرون أن العالم تخلى عنهم.

وأكد أن الوضع في غزة كارثي وصادم، وكل شيء يشارف على النفاد من غذاء ودواء ووقود، مشيرا إلى أن هناك قتلاً ممنهجًا للفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على أن المزاعم الإسرائيلية ضد مدارس الوكالة محض أكاذيب، مشيرا إلى أن وكالة "الأونروا" بحاجة ماسّة للتمويل للقيام بواجباتها.

وطالب بإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة بدون شروط وزيادة ما يدخل منها.





وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي، مشيرا إلى أننا رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام.

واكد أردوغان أننا نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ تقصف بها المشافي والمدارس ومخيمات اللجوء ويقتل المدنيون في غزة، مشيرا الى أن من يسكت على الظلم شريك فيه وعلى قدر المساواة.

وأضاف، إن الولايات المتحدة والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، حيث لم تدع هذه الدول الى وقف إطلاق النار.

وأكد ضرورة أن ينظر مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل في غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية في وضع يشبه جهنم ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، مشددا على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية دون توقف وإيصال الوقود إلى المستشفيات.

ودعا الرئيس التركي وكالة الطاقة الذرية الى الكشف عن أسلحة إسرائيل النووية، مؤكدا أنه لا يمكن المرور على هذا الأمر مرور الكرام.

وأكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ضرورة الوقف التام لإطلاق النار في غزة، مشيرا الى أن إسرائيل تقتل المدنيين وتقوم بـ "عقاب جماعي" ضد الفلسطينيين.

ودعا الرئيس الاندونيسي الى دخول لجان تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية المحتل، مشددا على أهمية تسريع وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة،.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في القطاع "مثير للقلق"، وعلى منظمة التعاون الإسلامي الاستمرار بالدفع باتجاه حوار لاستئناف محادثات السلام.





بدوره، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية، الأمر الذي يشكل خطرا على جميع المستويات.

وأضاف إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي، متسائلا إلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي.

وأشار إلى أننا لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ، من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الحادي والعشرين؟

وقال إن النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات، مؤكدا موقف قطر الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة.

وطالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات دون عوائق أو شروط، نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل، لافتا إلى أننا ماضون في دعم كل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين.

ودان بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة، مطالبا الأمم المتحدة بإيفاد فريق تحقيق دولي في قصف المستشفيات.





وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت القيم الإنسانية، وشنت هجوما وحشيا على غزة باستعمال القنابل المحظورة دوليا، مبينا أن أغلب ضحايا الاحتلال هم من الأطفال والنساء والطواقم الطبية والإغاثية.

وأكد أن غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الإسرائيلي الذي تتعرض له، داعيا إلى اتخاذ قرار تاريخي وحاسم بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وبين أن التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبطل مفعول جميع المنظمات الدولية.

وشدد على أن أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار، وخروج قوات الاحتلال من غزة بشكل عاجل، مطالبا برفع شامل للحصار المفروض على قطاع غزة وفتح معبر رفح دون قيود أو شروط.

ودعا إلى تشكيل محكمة دولية للقوات الإسرائيلية المشاركة في عمليات القتل في غزة، مؤكدا أن على جميع الدول بما فيها الإسلامية توفير الأمن للفلسطينيين في المناطق المحتلة.





وقال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، إن جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، مؤكدا "نرفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ونرحب بالدعوة لهدنة إنسانية في القطاع".

مشددا على أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هي حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا، مطالبا بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وأكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، إن المنطقة لن تستقر إلا بعد استقرار فلسطين، وأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين تتعارض مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار عنه وإيصال المساعدات إلى غزة، وتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، ضرورة إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.

وقال إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يجب أن يستمر طيلة هذه العقود، مؤكدا ضرورة تنفيذ حل الدولتين.

من جهته، قال رئيس طاجكستان إمام علي رحمن، إنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، مشددا على أن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 هو الحل الوحيد للصراع.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى أن يراقب بشكل صارم حماية الشعب الفلسطيني، مقترحا أن يكون هناك صندوق خاص للاستثمار وتقديم الدعم المادي للعالم الإسلامي.





وحذر الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته من خطر الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا الى أن الوضع الفلسطيني زاد ظلما وقهرا.

ودعا الأسد الى تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني، كما دعا الى أن يكون المسار السلمي مشروطا "بالتزام الكيان بالوقف الفوري المديد لا المؤقت لسياسة الإجرام بحق كل الفلسطينيين في كل فلسطين مع السماح بإدخال المساعدات الفورية إلى غزة".

وأكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، رفض العدوان الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي واستهداف السكان والمرافق المدنية، والمستشفيات.

وقال إن العراق يدعم آمال الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا إلى وضع إطار عملي للأخذ بزمام الأمور وإنقاذ شعب فلسطين من المجازر الإسرائيلية.

وأكد أن ممارسات سلطات الاحتلال الوحشية هي محاولة مجرمة تهدف إلى إخراج الفلسطينيين من ديارهم، وهي سياسة بائسة ومرفوضة رفضا باتاً.

بدوره، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، العالم بحماية الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم كل ما يطلب لوقف العدوان على غزة.

ودعا إلى تشكيل لجنة لتوصيل قرارات هذه القمة إلى الدول الغربية، والعمل على تقديم قرار عربي لمجلس الأمن يطالب بوقف العدوان.

بدوره، أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن تراخي المجتمع الدولي أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة سيفقده مصداقيته وسيجعله شريكا في هذه الجرائم.

وقال إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو إبادة جماعية تحت أنظار العالم، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

ودعا إلى الضغط على المجتمع الدولي من أجل فك الحصار عن قطاع عزة، ودعم جهود إقامة دولة فلسطين وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى، رشاد العليمي، رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن الوقائع التي تهز المنطقة منذ أسابيع، تؤكد أن فلسطين هي قلب وجوهر الوجدان العربي والإسلامي ومحور أمنه،

وأكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

ودعا إلى تعزيز الجهود لوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وحماية المدنيين المحاصرين، وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن الطريق الأمثل لنصرة الشعب الفلسطيني، يتطلب وحدة الموقف والكلمة وإنهاء الخلافات البينية والحروب بين أبناء الأمة.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى العمل معا لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر وتوصيل المساعدات للقطاع

وأكد أن لبنان لن يرضى بالاعتداء على أراضيه وأبنائه، محذرا من تمدد الحرب في غزة إلى جنوب لبنان.

وقال إن خيار لبنان هو السلام، وإنه ملتزم بقرارات الشرعية الدولية.

--(بترا)

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