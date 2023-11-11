انطلاق المؤتمر الحادي عشر للبحث العلمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- افتتح رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران اليوم السبت، اعمال المؤتمر الحادي عشر للبحث العلمي في الاردن الذي تنظمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بالتعاون مع جامعة عمان الاهلية، بمشاركة عدد من المسؤولين والباحثين والمختصين.

وقال بدران، "نخوض حاليا سباقا تنافسيا عالميا في امتلاك المعرفة وتسخيرها في الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أن الجامعات ومراكز البحث العلمي هي حاضنات هذا السباق،.

واضاف، ان الريادة في هذا التحول والتغيير يكمن في التعليم لتنمية مهارات التفكير، والاستقصاء، والتحليل، وإيجاد حلول لما يواجهنا من مشكلات وتحديات آنية ومستقبلية، مشيرا الى انه ولمجابهة هذه التحديات وإحداث التغيير الذي يتطلبه النمو والتطور السريع الذي نشهده ويشهده العالم، يجب على جامعة المستقبل أن تحدث خططها الدراسية وآفاقها ورؤاها وفق متطلبات النهضة القادمة، التي ستعتمد على تحويل قواعد البيانات إلى ذكاء اصطناعي في بناء التكنولوجيا الحديثة.

ودعا بدران الجامعات الى وضع برامج، وحزم تعلمية، وتدريبية وفق ما يتطلبه سوق العمل من مهارات معرفية ومجاراة التحديث في عالم سريع التغير ودعم البحث العلمي، ووضع أولويات بلرامج البحث العلمي وبما يؤدي إلى التنمية والاعتماد على الذات، وزيادة في الدخل القومي والإنتاج المحلي.

وقال، يتوجب على الجامعة مستقبلا تشكيل الحاضنات في مختلف كلياتها لتحويل المعرفة إلى تكنولوجيا سلع وخدمات والمشاركة من خلال حاضناتها في المجمعات العلمية والصناعية، وريادة الأعمال، لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى براءات اختراع لتغذية الصناعة، والزراعة، وقطاع الخدمات بالمنتج التجاري.

ودعا الى الدمج بين الأكاديميا والصناعة، وتجسير الصناعة ببرامج الجامعة وبحوثها العلمية، لخدمة عمليات التطوير والتحديث في القطاعات الإنتاجية وأن تكون جامعة المستقبل نواة التحديث والتطوير الصناعي من خلال مجمعات علمية لمواكبة التطور التكنولوجي في دول العالم.

من جهته أعرب رئيس الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع الدكتور رضا الخوالدة عن أمله في أن

يكون هذا اليوم يوما من أيام العلم التي نعتز بها.

وقال الخوالدة، في هذا المؤتمر نحاول أن نضيء مشعلا للعلم والبحث العلمي، وأن نحافظ على جذوة المعرفة المنهجية متقدة، في ظروف ومحددات متعددة ولكن الأهداف العظيمة تحظى بأنصار ولا تخسر قضية انحاز لها الكرام، والعلماء، والمفكرون.

وأشار الى أن الجمعية نظمت خلال مسيرتها مؤتمرات في مجال البحث العلمي، وأصدرت مجلة (البحث العلمي)، وكتبا متخصصة في هذا المجال، وأنجزنا مشروعات بحثية وتدريبية بالتعاون مع جامعات ومؤسسات وطنية وعربية ودولية، واستضفنا علماء وخبراء من الوطن العربي ومن خارجه.

كما نظمت الجمعية، بحسب الخوالدة، ورشةً فكرية علمية بحثية دائمةَ الانعقادِ حول التعليم العالي، والتعليم المدرسي، وما زال عندنا الكثير من الخطط، والبرامج، والأفكار.

وعرض رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ساري حمدان، لجهود الجامعة في دعم وتشجيع البحث العلمي التطبيقي من خلال دمج الاكاديميا بالصناعة، مشيرا الى ان الجامعة اسست ثلاثة مراكز لهذه الغاية هي مركز البحوث الدوائية والتشخيصية ومركز الحوراني للبحوث العلمية التطبيقية ومركز بحوث امراض الفم والاسنان وتخصيص مكافآت للباحثين.

واشار الى ارتفاع عدد الابحاث التي نشرها الباحثون في الجامعة والتي وصلت منذ بداية العام الحالي حتى الآن الى 689 بحثا.

وبين رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سميح ابو بكر ان المؤتمر سيناقش 5 محاور رئيسية، هي: محور "السرطان الواقع والتصدي له" ومحور "جامعة المستقبل في ضوء ثورة المعلومات وانترنت الاشياء" ومحور "السياحة في الاردن" و "محور التعزيز الصناعي في الاردن" و "محور الامن الانساني".

وبين ان المؤتمر الذي يتضمن 40 بحثا وورقة علمية، يهدف الى زيادة اطلاع المشاركين على التغيرات العلمية في تخصصاتهم وبحث قضايا علمية تنموية استراتيجية محليا واقليميا وعالميا، وتعزيز التفاعل والتعاون بين ثلاثية البحث العلمي والقطاع العام والقطاع الخاص.

وبين مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور انه لا يوجد في الاردن سرطانات مرتبطة بالعدوى وهذا يدل على ان الاردن عمل بشكل جيد على موضوع الرعاية الصحية، مشيرا الى ان اكثر السرطانات التي تؤدي الى الوفاة في الاردن هي سرطان الرئة والقولون.

واشار الى الابحاث التي يجريها المركز بشكل متواصل للتعامل مع هذا المرض ودراسة جينات المرضى والحوافز والتشجيع الذي يلقاه الباحثون من المركز.

وتم على هامش افتتاح المؤتمر تكريم عدد من الجهات الداعمة للمؤتمر وللبحث العلمي.

يشار الى ان الجمعية الاردنية للبحث العلمي تعمل على رفع التوصيات التي يخرج بها المؤتمرون لأصحاب القرار للإفادة منها بما يخدم القطاعات المستهدفة في المؤتمر.

-- (بترا)

ص خ/ اح

11/11/2023 13:40:10