حكمان أردنيان يديران مباريات في الدور الكوري الجنوبي لكرة اليد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- يشارك طاقم الحكام الاردني الدولي المكون من أكرم الزيات وياسر عواد، في إدارة عدد من المباريات المهمة في الدوري الكوري الجنوبي لكرة اليد.

وبدأ الحكمان الأردنيان، في إدارة مباريات الدوري الكوري، الذي سبق وأن استفاد من التحكيم الأردني في اللعبة.

وهذه هي المرة الثانية التي يشارك بها الحكمان الزيات وعواد في إدارة مباريات الدوري الكوري.

--(بترا)





خ خ/ف ق

11/11/2023 13:33:41