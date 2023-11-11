حكمان أردنيان يديران مباريات في الدور الكوري الجنوبي لكرة اليد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- يشارك طاقم الحكام الاردني الدولي المكون من أكرم الزيات وياسر عواد، في إدارة عدد من المباريات المهمة في الدوري الكوري الجنوبي لكرة اليد.
وبدأ الحكمان الأردنيان، في إدارة مباريات الدوري الكوري، الذي سبق وأن استفاد من التحكيم الأردني في اللعبة.
وهذه هي المرة الثانية التي يشارك بها الحكمان الزيات وعواد في إدارة مباريات الدوري الكوري.
--(بترا)
خ خ/ف ق
11/11/2023 13:33:41
MENAFN11112023000117011021ID1107411621
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