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الاحتلال يعتقل 2425 فلسطينيا منذ بدء الحرب

11/11/2023 2:25:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 تشرين ثاني (بترا) -ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أول الماضي ، إلى 2425 فلسطينينا من الضفة الغربية والقدس وغزة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت ان الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل فجر اليوم، في الضفة الغربية المحتلة، 25 فلسطينيا بينهم أطفال.
وبحسب بيان صادر عن النادي " تركزت عمليات الاعتقال في بلدة إذنا/ الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وبيت لحم. ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين واعتقال مواطنين كرهائن.
-- (بترا )
م . ف / س س
11/11/2023 12:51:42

MENAFN11112023000117011021ID1107411620

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