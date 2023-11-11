الاحتلال يعتقل 2425 فلسطينيا منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 تشرين ثاني (بترا) -ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أول الماضي ، إلى 2425 فلسطينينا من الضفة الغربية والقدس وغزة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت ان الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل فجر اليوم، في الضفة الغربية المحتلة، 25 فلسطينيا بينهم أطفال.
وبحسب بيان صادر عن النادي " تركزت عمليات الاعتقال في بلدة إذنا/ الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وبيت لحم. ورافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين واعتقال مواطنين كرهائن.
-- (بترا )
م . ف / س س
11/11/2023 12:51:42
MENAFN11112023000117011021ID1107411620
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