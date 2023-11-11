بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس المحتلة : الغاء الاحتفالات بعيد الميلاد تضامنا مع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين ثاني (بترا) - أعلنت بطاركة ورؤساء الكنائس في مدينة القدس المحتلة، إلغاء الفعاليات الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد هذا العام، واقتصارها على الصلوات والطقوس والشعائر الدينية، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت في بيان اليوم السبت، " نعيش هذه الأيام أوقاتا ليست عادية، منذ بدء الحرب على غزة، نعيش أجواء أليمة وحزينة، فقد ارتقى الآلاف من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم، وأضعاف عددهم تعرضوا لإصابات خطيرة، والناس يعيشون حالة حزن على فقدان أحبائهم وقلقون على من هم غير معروف مصيرهم، وفي منطقتنا فقد العديد من الناس أعمالهم وباتوا يعانون من تحديات اقتصادية خطيرة، وعلى الرغم من نداءاتنا المتكررة لوقف إطلاق النار والحد من العنف، فإن الحرب مستمرة."

ودعت إلى الوقوف في هذه الظروف بصلابة، والتخلي عن أي فعاليات احتفالية غير ضرورية، والتركيز أكثر على المعنى الروحي لعيد الميلاد في الأنشطة الرعوية والشعائر الدينية، والتركيز مع المتضررين من هذه الحرب وعواقبها، والصلوات من أجل سالم عادل ودائم."

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

11/11/2023 12:37:25