بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس المحتلة : الغاء الاحتفالات بعيد الميلاد تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 تشرين ثاني (بترا) - أعلنت بطاركة ورؤساء الكنائس في مدينة القدس المحتلة، إلغاء الفعاليات الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد هذا العام، واقتصارها على الصلوات والطقوس والشعائر الدينية، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقالت في بيان اليوم السبت، " نعيش هذه الأيام أوقاتا ليست عادية، منذ بدء الحرب على غزة، نعيش أجواء أليمة وحزينة، فقد ارتقى الآلاف من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم، وأضعاف عددهم تعرضوا لإصابات خطيرة، والناس يعيشون حالة حزن على فقدان أحبائهم وقلقون على من هم غير معروف مصيرهم، وفي منطقتنا فقد العديد من الناس أعمالهم وباتوا يعانون من تحديات اقتصادية خطيرة، وعلى الرغم من نداءاتنا المتكررة لوقف إطلاق النار والحد من العنف، فإن الحرب مستمرة."
ودعت إلى الوقوف في هذه الظروف بصلابة، والتخلي عن أي فعاليات احتفالية غير ضرورية، والتركيز أكثر على المعنى الروحي لعيد الميلاد في الأنشطة الرعوية والشعائر الدينية، والتركيز مع المتضررين من هذه الحرب وعواقبها، والصلوات من أجل سالم عادل ودائم."
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
11/11/2023 12:37:25
MENAFN11112023000117011021ID1107411619
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