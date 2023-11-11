صحة غزة : استشهاد 198 من الكادر الصحي منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 198 من الكادر الصحي، منذ بدء الحرب على غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، ذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن 198 من الكادر الصحي استشهدوا منذ بدء الحرب، كما تم تدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.
من جهته، أكد مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، توقف العمليات الجراحية بشكل كامل في مجمع الشفاء الطبي، بعد استهدافه.
وقال أبو سلمية،"نحن نموت والعالم ينظر إلينا دون أي يحرك أي ساكن".
وأشار إلى أن حياة المئات داخل مجمع الشفاء مهددة بالموت، مبينا أن الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الطبية في القطاع عن الخدمة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية، أن الاحتلال يواصل قصفه على مجمع الشفاء الطبي حتى اللحظة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
11/11/2023 12:28:30
MENAFN11112023000117011021ID1107411618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.