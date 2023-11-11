صحة غزة : استشهاد 198 من الكادر الصحي منذ بدء الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 198 من الكادر الصحي، منذ بدء الحرب على غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، ذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن 198 من الكادر الصحي استشهدوا منذ بدء الحرب، كما تم تدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

من جهته، أكد مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية، توقف العمليات الجراحية بشكل كامل في مجمع الشفاء الطبي، بعد استهدافه.

وقال أبو سلمية،"نحن نموت والعالم ينظر إلينا دون أي يحرك أي ساكن".

وأشار إلى أن حياة المئات داخل مجمع الشفاء مهددة بالموت، مبينا أن الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الطبية في القطاع عن الخدمة.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية، أن الاحتلال يواصل قصفه على مجمع الشفاء الطبي حتى اللحظة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

11/11/2023 12:28:30