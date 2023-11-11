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محلل عسكري إسرائيلي: لا انتصار بالأفق وجثث جنودنا في شارع النصر وعلى طرقات غزة (صحيفة)

11/11/2023 2:25:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين الثاني (بترا) - قال المحلل السياسي والعسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ناحوم برنياع، اليوم السبت، إنه "لا يوجد انتصار في الأفق، وأقوال نتنياهو عن حرب لفترة طويلة هي بديل تسويقي لانتصار غير موجود".
وأضاف "حماس خدعتنا للمرة الثانية، وتركتنا يوما كاملا نتوغل على محورين ثم فاجأتنا على ما يبدو بقوات النخبة .. جثث جنودنا في شارع النصر، وعلى الطرقات.. يبدو أن قواتنا أمام خيارين: إما الانسحاب، أو الموت المذل".
ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شرسة من قبل المقاومة، تمنع تقدمه وتكبده خسائر كبيرة، حيث تنفذ المقاومة هجوما عنيفا ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، على 4 محاور في غرب غزة، ونجحت كتائب القسام في تدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية في حي النصر.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ب ط
11/11/2023 12:29:25

MENAFN11112023000117011021ID1107411617

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