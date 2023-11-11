محلل عسكري إسرائيلي: لا انتصار بالأفق وجثث جنودنا في شارع النصر وعلى طرقات غزة (صحيفة)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 11 تشرين الثاني (بترا) - قال المحلل السياسي والعسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ناحوم برنياع، اليوم السبت، إنه "لا يوجد انتصار في الأفق، وأقوال نتنياهو عن حرب لفترة طويلة هي بديل تسويقي لانتصار غير موجود".
وأضاف "حماس خدعتنا للمرة الثانية، وتركتنا يوما كاملا نتوغل على محورين ثم فاجأتنا على ما يبدو بقوات النخبة .. جثث جنودنا في شارع النصر، وعلى الطرقات.. يبدو أن قواتنا أمام خيارين: إما الانسحاب، أو الموت المذل".
ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاومة شرسة من قبل المقاومة، تمنع تقدمه وتكبده خسائر كبيرة، حيث تنفذ المقاومة هجوما عنيفا ضد قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، على 4 محاور في غرب غزة، ونجحت كتائب القسام في تدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية في حي النصر.
--(بترا)
م . ف/ أ أ/ب ط
11/11/2023 12:29:25
MENAFN11112023000117011021ID1107411617
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