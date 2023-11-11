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الأوقاف تعقد الجلسة الثانية من امتحان الوعظ والإرشاد

11/11/2023 2:25:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني(بترا)- عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ثاني جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الوسط، اليوم السبت، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن عدد المتقدمين للامتحان في جلسته الثانية بلغ 911 إماماً و229 واعظة، شملت مقررات في حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو، فيما سيتم عقد امتحان الورقة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الشمال في 15من الشهر الحالي، كما سيعقد امتحان الورقة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الجنوب في 18 من الشهر الحالي.
واشار البيان إلى أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد بالوزارة بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديريات الأوقاف في المملكة، للمرة الأولى، ويهدف إلى رفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مُسبقًا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.
وكانت الوزارة نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكواردها، تم من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، حيث استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.
--(بترا)
وهـ /أ أ / س س
11/11/2023 12:12:47

MENAFN11112023000117011021ID1107411616

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