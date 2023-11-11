الأوقاف تعقد الجلسة الثانية من امتحان الوعظ والإرشاد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 تشرين الثاني(بترا)- عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ثاني جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الوسط، اليوم السبت، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن عدد المتقدمين للامتحان في جلسته الثانية بلغ 911 إماماً و229 واعظة، شملت مقررات في حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو، فيما سيتم عقد امتحان الورقة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الشمال في 15من الشهر الحالي، كما سيعقد امتحان الورقة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الجنوب في 18 من الشهر الحالي.
واشار البيان إلى أن الامتحان تعقده مديرية الوعظ والإرشاد بالوزارة بالتعاون مع معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد وتدريب الأئمة والدعاة ومديريات الأوقاف في المملكة، للمرة الأولى، ويهدف إلى رفع مستوى الأئمة والواعظات وقدراتهم ومستواهم العلمي والشرعي ضمن خططها المعدّة مُسبقًا، بما ينعكس على رسالة الوزارة ورؤيتها الدعوية، وتطوير مستوى الأداء لأصحاب الرسالة الدينية من أئمة وخطباء ووعاظ وواعظات.
وكانت الوزارة نظمت العديد من الدورات العلمية المتخصصة في المذاهب الفقهية والعلوم الشرعية لكواردها، تم من خلالها منحهم شهادة الدبلوم في المذاهب الفقهية بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، حيث استفاد منها آلاف من الأئمة والوعاظ والواعظات والمؤذنين لتعزيز دورهم في المساجد وتمكينهم من إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع لتحصينه بالقيم والأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الحنيف.
--(بترا)
وهـ /أ أ / س س
11/11/2023 12:12:47
MENAFN11112023000117011021ID1107411616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.