محمد محمود عبد العزيز يُحيى الذكرى السابعة لوفاة والده

MENAFN - Youm7) أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، الذكرى السابعة لوفاة والده النجم الكبيرمحمود عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى رحل عن دنيانا في 2016، وقدم العديد من الأعمال التي ظلت وستظل في وجدان الجمهور المصرى والعربى، طالب محمد محمود عبد العزيز الدعاء لوالده وقراءة الفاتحة.

ولد محمود عبد العزيز فى 4 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير فى تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن، ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.





بدأ مشواره الفنى مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.





وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات، مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفنى بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البرىء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".