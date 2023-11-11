محمد محمود عبد العزيز يُحيى الذكرى السابعة لوفاة والده

(MENAFN
- Youm7) أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، الذكرى السابعة لوفاة والده النجم الكبير
محمود عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى رحل عن دنيانا في 2016، وقدم العديد من الأعمال التي ظلت وستظل في وجدان الجمهور المصرى والعربى، طالب محمد محمود عبد العزيز الدعاء لوالده وقراءة الفاتحة.
ولد محمود عبد العزيز فى 4 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير فى تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن، ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.
بدأ مشواره الفنى مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.
وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات، مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفنى بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البرىء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".
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