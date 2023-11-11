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كريم محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاة والده: 7 سنين يا أبو الرجولة كلها

11/11/2023 2:24:04 PM
(MENAFN- Youm7) أحيا النجم كريم محمود عبد العزيز، الذكرى السابعة لوفاة والده النجم الكبير الساحر محمود عبد العزيز ، حيث كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "7 سنين يا أبو الرجولة كلها.. ربنا يرحمك ويسعدك".



ولد محمود عبد العزيز فى 4 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير فى تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن، ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.

بدأ مشواره الفنى مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.

وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات، مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفني بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البريء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".













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