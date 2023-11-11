صور جديدة من لوكيشن مسلسل صوت وصورة وإشادات بالفنان صدقى صخر

MENAFN - Youm7) حصد الفنان صدقى صخر على إشادات كبيرة من الجمهور بعد تألقه في شخصية المحامى لطفى عبود بمسلسل "صوت وصورة " بطولة النجمة حنان مطاوع، وإخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، خاصة أن صدقى قدم دور المحامى الشهم ذي المبادئ والأخلاق في أحداث المسلسل، مما جعل الجمهور يتفاعل معه منذ الحلقات الأولى.

صوت وصورة





وكان صدقى صخر قد نشر بعض الصور من ابطال المسلسل، وهم المخرج محمود عبد التواب وحنان مطاوع ووليد فواز- الذى قدم دوراً محورياً في المسلسل، بالإضافة إلى عمرو وهبة وناردين فرج، رامى الطمبارى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، وغيرهم.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.