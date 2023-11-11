نصائح مهمة قبل التسوق في الجمعة البيضاء.. لتحقيق أكبر استفادة من العروض

(MENAFN
- Youm7) تعتبر الجمعة البيضا من أفضل الأوقات التي ينتظرها الكثيرون لشراء احتياجاتهم وإجراء صفقات شراء نظرًا لكثرة العروض، مما يتسبب في حدوث ازدحام كبير، عند المتاجر في يوم الجمعة البيضاء، وأحيانًا يتعرض البعض للخداع ويظن أنه أجرى صفقة ناجحة بينما هو في الحقيقة لم يوفر الكثير. لذا نستعرض خلال السطورالتالية بعض النصائح قبل النزول للتسوق كي تحقق استفادة كبيرة وحقيقية وفقًا لما جاء في موقع erieinsurance.
فتيات يتسوقن
نصائح لتحقيق أعلى استفادة في الجمعة البيضاء: ابدأ بالتسوق مبكرًا:
كي تحصل على أفضل المنتجات وأفضل العروض حاول أن تذهب إلى التسوق في بداية اليوم، فكل المتاجر تكون مستعدة لطرح عروضها في الأسواق بشكل تم الترتيب له منذ الفترات السابقة، فيفضل الحصول عليها بشكل أسرع، فمن الممكن أن يلجأ التجار إلى تغييرالأسعار نظرً لللإقبال الشديد على المنتجات.
ابحث على الإنترنت أولا:
كي تعمل على توفير الوقت وتوفير معلومات وآراء عن المنتجات قبل شرائها فلابد من البحث عن طريق الانترنت بشكل مفصل مما يساعدك في الحصول على أفضل المنتجات، ومعرفة كافة العروض المتاحة وأماكن تواجدها .
التحقق من جداول المتجر:
من الممكن أن يكون هناك عدد محدود من الساعات متاحة للتسوق في المتجر، فلابد من معرفة الأوقات وجداول الإتاحة، أيضًا معرفة تاريخ عرض المنتج ومتي سينتهي العرض من الممكن أن تذهب في وقت غير متاح للتسوق أو انتهاء العرض.
قارن الأسعار:
للحصول على أكبر قدر من التوفير في الجمعة البيضاء، يفضل أن تقارن بين المتاجر ولا تقصر بحثك على متجر واحد أو متجرين، لكن تنوع في البحث من أجل الحصول على أفضل سعر ويساعدك على التوفير.
حدد احتياجاتك:
من الأفضل قبل النزول للتسوق في الجمعة البيضاء يفضل أن تحدد احتياجاتك بشكل جيد ومعرفة ما لديك، والبحث عن الأدوات التي بحاجة إليها والتخطيط لها وشرائها، لذا حدد أولوياتك من ملابس أوأدوات خاصة بالمنزل أوبعض الأدوات التي تخص أولادك.
التسوق
MENAFN11112023000132011024ID1107411610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.