5 نصائح تساعدك على اختيار الإكسسوارات المناسبة ليوم زفافك

(MENAFN
- Youm7) يوم الزفاف هو مناسبة خاصة فى حياة المرأة، واختيار المجوهرات المناسبة يلعب دورًا مهمًا في إكمال إطلالتكِ.. إليكِ بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكِ فى اختيار المجوهرات التي تتناسب مع إطلالتكِ في الزفاف وفقًا لموقع "Brides":
عروس
نمط الفستان:
اختيار المجوهرات يجب أن يتناسب مع نمط وتصميم فستان الزفاف الخاص بكِ. إذا كان الفستان يحتوي على تفاصيل معقدة ومزخرفة، فمن الأفضل اختيار مجوهرات بسيطة ورقيقة لتعزيز جمال التصميم. بينما يمكن أن تكمل المجوهرات الأكثر تفصيلًا الفساتين البسيطة والأنيقة.
اختاري المعدن المناسب:
تحديد المعدن الذي يتماشى مع لون بشرتكِ ولون الفستان مهم جدًا. الذهب الأبيض يعتبر خيارًا شائعًا للفساتين البيضاء أو الألوان الباردة، في حين يمكن أن يتناسب الذهب الأصفر مع الفساتين ذات اللون الدافئ. يمكن أيضًا اختيار المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة التي تتناسب مع لون الفستان وتضيف لمسة من الألوان.
احرصي على التوازن:
يجب أن تكون المجوهرات متوازنة مع بقية إكسسواراتكِ وتصفيفة الشعر. إذا كانت تصفيفة شعركِ ذات طابع بسيط ومعتدل، يمكنكِ اختيار مجوهرات أكثر تفصيلًا وتألقًا. أما إذا كانت تصفيفة الشعر معقدة وتحمل الكثير من التفاصيل، فيفضل اختيار مجوهرات بسيطة وأنيقة لعدم إطالة الإطلالة بشكل زائد.
خاتم عروس
قلادة تتناسب مع شكل العنق:
شكل عنقكِ يلعب دورًا في اختيار قلادة العروس. إذا كان لديكِ عنق طويل، فيمكنكِ اختيار قلادة طويلة أو تصميم عقدة متدلية. أما إذا كان لديكِ عنق قصير، فيفضل تجنب القلادات الطويلة واختيار قلادات قصيرة ومرصعة لإطلالة أكثر توازنًا.
استمتعي بالاختيار:
الأهم من ذلك كله هو أن تشعري بالراحة والثقة بالمجوهرات التي تختارينها. اختاري المجوهرات التي تعجبكِ وتعكس شخصيتكِ وتلائم ذوقكِ الشخصي. يجب أن تستمتعي بعملية اختيار المجوهرات وأن تشعري بالجمال والأناقة عند ارتدائها في يوم الزفاف.
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