5 نصائح تساعدك على اختيار الإكسسوارات المناسبة ليوم زفافك

MENAFN - Youm7) يوم الزفاف هو مناسبة خاصة فى حياة المرأة، واختيار المجوهرات المناسبة يلعب دورًا مهمًا في إكمال إطلالتكِ.. إليكِ بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكِ فى اختيار المجوهرات التي تتناسب مع إطلالتكِ في الزفاف وفقًا لموقع "Brides":





عروس





نمط الفستان: اختيار المجوهرات يجب أن يتناسب مع نمط وتصميم فستان الزفاف الخاص بكِ. إذا كان الفستان يحتوي على تفاصيل معقدة ومزخرفة، فمن الأفضل اختيار مجوهرات بسيطة ورقيقة لتعزيز جمال التصميم. بينما يمكن أن تكمل المجوهرات الأكثر تفصيلًا الفساتين البسيطة والأنيقة.اختاري المعدن المناسب:

تحديد المعدن الذي يتماشى مع لون بشرتكِ ولون الفستان مهم جدًا. الذهب الأبيض يعتبر خيارًا شائعًا للفساتين البيضاء أو الألوان الباردة، في حين يمكن أن يتناسب الذهب الأصفر مع الفساتين ذات اللون الدافئ. يمكن أيضًا اختيار المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة التي تتناسب مع لون الفستان وتضيف لمسة من الألوان.

احرصي على التوازن: يجب أن تكون المجوهرات متوازنة مع بقية إكسسواراتكِ وتصفيفة الشعر. إذا كانت تصفيفة شعركِ ذات طابع بسيط ومعتدل، يمكنكِ اختيار مجوهرات أكثر تفصيلًا وتألقًا. أما إذا كانت تصفيفة الشعر معقدة وتحمل الكثير من التفاصيل، فيفضل اختيار مجوهرات بسيطة وأنيقة لعدم إطالة الإطلالة بشكل زائد.خاتم عروس





قلادة تتناسب مع شكل العنق: شكل عنقكِ يلعب دورًا في اختيار قلادة العروس. إذا كان لديكِ عنق طويل، فيمكنكِ اختيار قلادة طويلة أو تصميم عقدة متدلية. أما إذا كان لديكِ عنق قصير، فيفضل تجنب القلادات الطويلة واختيار قلادات قصيرة ومرصعة لإطلالة أكثر توازنًا.استمتعي بالاختيار: الأهم من ذلك كله هو أن تشعري بالراحة والثقة بالمجوهرات التي تختارينها. اختاري المجوهرات التي تعجبكِ وتعكس شخصيتكِ وتلائم ذوقكِ الشخصي. يجب أن تستمتعي بعملية اختيار المجوهرات وأن تشعري بالجمال والأناقة عند ارتدائها في يوم الزفاف.