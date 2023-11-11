عروسة بفستان بألوان علم فلسطين.. دعاء صممتها لتذكر الأطفال بقضية غزة

MENAFN - Youm7) يتابع الأطفال خلال هذه الفترة إخوانهم في فلسطين وما يعانوا منه من تشريد وفقدانهم لعائلاتهم وقد ينصتون لبعض أحاديث والديهما عن حرب إسرائيل على غز فيدفعهم فضولهم لمعرفة معلومات أكثر عن غزة وفلسطين، وقد يشعر بعض الآباء بالحيرة كيف يبدأون بالحديث عن فلسطين، ولكن إحدى الأمهات اتبعت حيلة مختلفة ولجأت إلى طلب دمية ترتدى فستانا بألوان علم فلسطين حتى تجعل أولادها ينظرون لفلسطين بنظرة مختلفة ومبهجة تناسب أعمارهم وتذكرهم بها طوال الوقت.

عروسة من تصميم دعاء





تحدثت دعاء لاشين، مصممة العرائس، عن اتجاهها لتصميم دمية ترتدى فستان بألوان علم فلسطين، حيث قالت لـ" اليوم السابع":" أنا مؤمنة بأن فلسطين سوف تنتصر في النهاية، لذلك صممت دمية ترتدى فستان بألوان علم فلسطين، وبإطلالة مبهجة، وترتدى تاج وتحمل بيدها غصن الزيتون كدليل في حصول فلسطين على السلام في نهاية الأمر، وصممت الفستان من قماش شيفون ودمجت معه قماش أثقل، وصممت ميدالية بدمية أصغر ترتدى فستان علم فلسطين، لتكون في يد أي شخص طوال الوقت، كدليل على التمسك بفلسطين وإنها في بال وخاطر كل عربى".

العروسة والميدالية من تصميم دعاء

ووراء تصميم دعاء لدمية ترتدى فستان بألوان علم فلسطين، قصة والتي تحدثت عنها قائلة:" أربع أشخاص عرب يعيشون بأمريكا طلبوا منى هذه الدمية، منهم أم رغبت في أن تجعل علم فلسطين أمام أطفالها طوال الوقت لتذكرهم بالقضية الفلسطينية ولكن بطريقة تتوافق مع أعمارهم، وسألتنى كيف تستطيع تحقيق ذلك، فأقترحت عليها تصميم دمية ترتدى فستان بألوان علم فلسطين وتبدو مبهجة، فأعجبت الأم بالفكرة وصممتها على ذلك".

ميدالية لعروسة بألوان علم فلسطين

و دعاء لاشين الحاصلة على بكالوريوس تجارة وتمهيدى ماجستير إدارة أعمال، اتجهت لتصميم العرائس بعد تقاعدها عن عملها كمديرة مالية لمدة

13 عاما في إحدى شركات القطاع الخاص، وبدأت بتصميم عرائس، وتحلم بعلامة تجارية باسمها لتصمم عرائس تطلق عليها اسم الجدة دودى وتحتوى على اسطوانة تحكي حكايات للأطفال.