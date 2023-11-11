تمارين بسيطة يمكن تعليمها لطفلك.. تقلل الوزن الزائد وتزيد النشاط

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- Youm7) كل أم تريد أن يصبح ابنها في أحسن حال ويكون نشيطا وسعيدا، وللرياضة أهمية كبيرة في تحقيق ذلك، فضلا عن استمتاعه بلياقة وصحة جيدتين طوال حياته، وفيما يلي اقتراحات من موقع "verywellfamily" لتمارين سهلة للأطفال سيستمتعون بها ويستفيدون منها، هذه الأفكار لا تتطلب أي معدات أو مساحات خارجية كبيرة. ويمكن القيام بها على دفعات صغيرة تتراوح مدتها من خمس إلى 10 دقائق، أو يمكنك ربط عدة أنشطة معًا للاستمتاع بوقت لعب بدني أطول.
اقتراحات لتمارين سهلة للطفل:
يجب في بادئ الأمر البدء بتمارين الإحماء التى تحرك العضلات، لتكون لديه القدرة على القيام بالتمارين الهوائية أو تمارين تقوية العضلات.
الجرى:
يعتبر الجرى من أبسط أشكال التمارين الرياضية التي يمكن القيام بها، ويعتبر رائع لطاقة الطفل التي لا يكون لها حد، والطفل بطبيعة الحال يحتاج إلى السرعة والركض طوال الوقت، فيمكن أن تجعل الأم طفلها يجرى في الخارج أو حتى في المنزل، ويلف حول مكان معين فترة من الوقت ليحرك جسمه.
وفي حالة عدم وجود مساحة كافية، يمكن للأطفال أن يجربوا الركض في المكان لمدة قصيرة. يمكنهم رفع ركبتيهم بشكل متناوب أثناء الركض لزيادة الحركة وتنشيط العضلات.
القفز العالي:
يمكن للأطفال القفز في مكانهم بأقصى ارتفاع ممكن. يمكنهم تكرار القفز لعدة مرات وزيادة عدد القفزات تدريجياً لزيادة التحدي.
قفز
القرفصاء:
يمكن للأطفال القيام بتمرين القرفصاء في مكان صغير. يجب أن يقفوا ويفرشوا القدمين بعرض الكتفين، ثم ينخفضوا ببطء في وضع الجلوس ويرفعوا مرة أخرى.
تمارين البطن:
يمكن للأطفال القيام بتمارين البطن مثل العجلات البطنية أو القرفصاء البطني. يمكنهم الاستلقاء على الأرض ورفع الجسم بمساعدة اليدين والقدمين.
الانحناءات الجانبية:
يمكن للأطفال القيام بتمارين الانحناءات الجانبية بالجلوس على الأرض وميل الجسم إلى الجانب الواحد، ثم العودة إلى الوضع الأصلي والانحناء إلى الجانب الآخر.
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