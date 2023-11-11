تمارين بسيطة يمكن تعليمها لطفلك.. تقلل الوزن الزائد وتزيد النشاط

MENAFN - Youm7) كل أم تريد أن يصبح ابنها في أحسن حال ويكون نشيطا وسعيدا، وللرياضة أهمية كبيرة في تحقيق ذلك، فضلا عن استمتاعه بلياقة وصحة جيدتين طوال حياته، وفيما يلي اقتراحات من موقع "verywellfamily" لتمارين سهلة للأطفال سيستمتعون بها ويستفيدون منها، هذه الأفكار لا تتطلب أي معدات أو مساحات خارجية كبيرة. ويمكن القيام بها على دفعات صغيرة تتراوح مدتها من خمس إلى 10 دقائق، أو يمكنك ربط عدة أنشطة معًا للاستمتاع بوقت لعب بدني أطول.اقتراحات لتمارين سهلة للطفل: يجب في بادئ الأمر البدء بتمارين الإحماء التى تحرك العضلات، لتكون لديه القدرة على القيام بالتمارين الهوائية أو تمارين تقوية العضلات.الجرى:يعتبر الجرى من أبسط أشكال التمارين الرياضية التي يمكن القيام بها، ويعتبر رائع لطاقة الطفل التي لا يكون لها حد، والطفل بطبيعة الحال يحتاج إلى السرعة والركض طوال الوقت، فيمكن أن تجعل الأم طفلها يجرى في الخارج أو حتى في المنزل، ويلف حول مكان معين فترة من الوقت ليحرك جسمه.وفي حالة عدم وجود مساحة كافية، يمكن للأطفال أن يجربوا الركض في المكان لمدة قصيرة. يمكنهم رفع ركبتيهم بشكل متناوب أثناء الركض لزيادة الحركة وتنشيط العضلات.القفز العالي:

يمكن للأطفال القفز في مكانهم بأقصى ارتفاع ممكن. يمكنهم تكرار القفز لعدة مرات وزيادة عدد القفزات تدريجياً لزيادة التحدي.

قفز





القرفصاء: يمكن للأطفال القيام بتمرين القرفصاء في مكان صغير. يجب أن يقفوا ويفرشوا القدمين بعرض الكتفين، ثم ينخفضوا ببطء في وضع الجلوس ويرفعوا مرة أخرى.تمارين البطن: يمكن للأطفال القيام بتمارين البطن مثل العجلات البطنية أو القرفصاء البطني. يمكنهم الاستلقاء على الأرض ورفع الجسم بمساعدة اليدين والقدمين.الانحناءات الجانبية: يمكن للأطفال القيام بتمارين الانحناءات الجانبية بالجلوس على الأرض وميل الجسم إلى الجانب الواحد، ثم العودة إلى الوضع الأصلي والانحناء إلى الجانب الآخر.