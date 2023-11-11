حيل ذكية تقلل استهلاك الثلاجة للكهرباء.. ابعدها عن الحائط

(MENAFN
- Youm7) ربما تفاجأ بارتفاع في فاتورة الكهرباء بدون علم السبب، ولكن يمكن أن يكون السبب هو الثلاجة
الخاصة بك بسبب التعامل الخاطئ معها يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، لذا إذا كنت تبحث عن طرق لخفض فاتورة الكهرباء فلا بد من القيام بالكثير من الخطوات لمساعدتها على العمل بكفاءة أكبر، بدون استهلاك للكهرباء وفقًا لما جاء في موقع Better homes:
فتاة تنظف الثلاجة
تذويب الثلاجة والفريزر:
تحتوي معظم الثلاجات الحديثة على خاصية تذويب تلقائي مما يجعل الثلاجة في حالة جيدة
يساعد في عدم تجمع الثلج فيتم التنشيط تلقائيًا على فترات زمنية، مما يساعد في
تقدم عمر الثلاجات، لكن في بعض الثلاجات لا توجد خاصية التذويب، لذا قم بالتخلص من الثلج بشكل عندما تلاحظ أن الثلج بدأ يتراكم مما يساعد في تحفيف استهلاك الكهرباء.
ضبط درجة الحرارة:
من الأفضل أن تقم بضبط إعدادات درجة حرارة الثلاجة على إعدادات درجة الحرارة القصوى، فمن المحتمل أن تظل باردة بدرجة كافية، إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا حسب رغبتك، فقم بتقليلها بدرجة واحدة حتى تحصل على حل وسط.
إبعاد الثلاجة عن الحائط:
دورة تبريد الثلاجة يتم إطلاقها بشكل رئيسي في الجزء الخلفي من الثلاجة، لذا حاول تحريك ثلاجتك مسافات متوسطة من الحائط يمكن أن يجعلها تعمل بكفاءة أكبر لأنه يحسن دوران الهواء، مما يؤدي إلى تبديد الحرارة بشكل أسرع.
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