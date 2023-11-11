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حيل ذكية تقلل استهلاك الثلاجة للكهرباء.. ابعدها عن الحائط

11/11/2023 2:24:01 PM
(MENAFN- Youm7) ربما تفاجأ بارتفاع في فاتورة الكهرباء بدون علم السبب، ولكن يمكن أن يكون السبب هو الثلاجة
الخاصة بك بسبب التعامل الخاطئ معها يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، لذا إذا كنت تبحث عن طرق لخفض فاتورة الكهرباء فلا بد من القيام بالكثير من الخطوات لمساعدتها على العمل بكفاءة أكبر، بدون استهلاك للكهرباء وفقًا لما جاء في موقع Better homes:


فتاة تنظف الثلاجة
تذويب الثلاجة والفريزر:

تحتوي معظم الثلاجات الحديثة على خاصية تذويب تلقائي مما يجعل الثلاجة في حالة جيدة
يساعد في عدم تجمع الثلج فيتم التنشيط تلقائيًا على فترات زمنية، مما يساعد في
تقدم عمر الثلاجات، لكن في بعض الثلاجات لا توجد خاصية التذويب، لذا قم بالتخلص من الثلج بشكل عندما تلاحظ أن الثلج بدأ يتراكم مما يساعد في تحفيف استهلاك الكهرباء.


ضبط درجة الحرارة:

من الأفضل أن تقم بضبط إعدادات درجة حرارة الثلاجة على إعدادات درجة الحرارة القصوى، فمن المحتمل أن تظل باردة بدرجة كافية، إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا حسب رغبتك، فقم بتقليلها بدرجة واحدة حتى تحصل على حل وسط.

إبعاد الثلاجة عن الحائط:

دورة تبريد الثلاجة يتم إطلاقها بشكل رئيسي في الجزء الخلفي من الثلاجة، لذا حاول تحريك ثلاجتك مسافات متوسطة من الحائط يمكن أن يجعلها تعمل بكفاءة أكبر لأنه يحسن دوران الهواء، مما يؤدي إلى تبديد الحرارة بشكل أسرع.







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