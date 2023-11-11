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مساعد وزير الإسكان ورئيس العاصمة الإدارية يفتتحان مؤتمر التطوير العقاري السابع

11/11/2023 2:23:59 PM
(MENAFN- Youm7) يفتتح الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية بالإضافة إلى المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية غدًا فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع والذى تنظمه شركة "المال جي تي إم" تحت عنوان «توسع الشركات العقارية فى الخارج - تكامل أم تنافس»، ويعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى.



المؤتمر المقرر انعقاده فى فندق سميراميس إنتركونتننتال القاهرة، سيتضمن عدة جلسات متخصصة تتناول مختلف تفاصيل السوق العقارية محليًا، بخلاف استعراض أسباب توجه بعض المطورين لاختراق أسواق مجاورة وإقليمية على رأسها المملكة العربية السعودية.



المؤتمر سيضم عدة جلسات متخصصة، أولاها لمناقشة بيئة العمل الحالية فى قطاع العقارات المصري، والتى سيتحدث فيها كل من المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكذلك المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى لشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذى لشركة إيوان للتنمية والاستثمار، والمهندس فتح الله فوزي رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي وتطوير العقاري بنك مصر، ويديرها شريف عمر رئيس قسم العقارات فى جريدة المال.



الجلسة الثانية ستركز على استعراض تجارب فعلية لتوسع شركات محلية فى أسواق خارجية، ومن أبرز المتحدثين، الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، وأحمد عبدلله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، وبدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، وأحمد زكي الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس لشركة The board consulting للاستشارات، ويديرها حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال.



أما الجلسة الثالثة فعنوانها "جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية" والتى سيحضرها كل من محمد سالم الرئيس التنفيذي لشركة عنوان للتطوير العقاري، المهندس كامل إبراهيم الرئيس التنفيذى لشركة إنفرجن للاستشارات، والدكتور أحمد فكري رئيس شركة كونتكت للتطوير العقاري، وأيمن سامي مدير مكتب جيه إل إل للاستشارات، والدكتور حميد الرجوي رئيس شركة نيو إيفنت للتطوير، ويديرها فتح الله فوزي رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير.



وفى محاولة لمساندة شريحة مهمة من المطورين، سيكون هناك جلسة متخصصة لاستعراض موقف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، وستضم قائمة المتحدثين كلا من الدكتور أحمد الشناوي الرئيس التنفيذى لشركة أدفا العقارية، والمهندس محمد أنور الرئيس التنفيذى لشركة توريك للتطوير العقاري، والمهندس وليد مرسى رئيس مكتب دى سى آى بس للاستشارات، والدكتور محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري، ويديرها شريف عمر رئيس قسم العقارات فى جريدة المال.



النسخة السابعة من مؤتمر التطوير العقاري سوف تشهد وجود كلا من الدكتور أحمد شلبي والمهندس فتح الله فوزي فى منصب الأمين العام للمؤتمر.

وقال الدكتور أحمد شلبي إن السوق المحلية شهدت خلال السنوات الماضية نجاح المطورين العقاريين فى تقديم مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، وهذه الظاهرة أدت للحديث والتحركات الفعلية لنقل تلك التجربة خارجيًا، والتى أرى أنها مهمة للغاية باعتبارها إحدى أدوات تصدير العقار".



وأكد أن توسع المطورين المصريين بالخارج يضمن لهم تحقيق عوائد ربحية، وبالتالي تتم إعادة توظيف تلك العوائد فى ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، متابعا: "لذلك نحن نتطلع إلى دعم ومساندة الدولة للمطورين لضمان نجاحهم في نقل التجربة المصرية للأسواق الخارجية".



أما المهندس فتح الله فوزى، فقد قال إن القطاع العقاري يعد الأبرز فى السوق المحلية، والذى شهد ضخ استثمارات ضخمة للغاية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية عمرانية لافتة.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عدة تحديات داخلية وخارجية، والتى بدورها أثرت بشكل كبير على خطط المطورين بجانب الملاءة المالية والقوة الشرائية للمواطنين، معتبرًا أن الحوار القطاعي بمثابة الرهان الحقيقى لدعم ومساندة الشركات، مع الأخذ فى الاعتبار أن العقارات ما زالت الملاذ الآمن للاستثمارات.



وأضاف: "الشركات بحاجة ملحّة للحصول على دعم حقيقى من القطاع المصرفي، بخلاف ابتكار آليات استثمارية جديدة منها البورصة العقارية والصناديق المتخصصة.

وتعد «المال جى تى إم» -الشقيقة لجريدة "المال"- إحدى الشركات الوطنية الأكثر نشاطًا فى مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها مؤتمرا "الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts"، و"بورتفوليو إيجيبت".
















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