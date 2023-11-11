التجارة العالمية تسلط الضوء على دور السياسة التجارية في المناخ بـcop 28

MENAFN - Youm7) من المقرر أن تسلط منظمة التجارة العالمية الضوء على مساهمة التجارة في العمل المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وذكر الموقع الرسمي للمنظمة wto

أن المعلومات المتعلقة بمشاركة منظمة التجارة العالمية في COP28 متاحة الآن على البوابة الإلكترونية، التي تغطي "يوم التجارة" وموقع مخصص لبرنامج أنشطة جناح بيت التجارة الذي تستضيفه منظمة التجارة العالمية مع غرفة التجارة الدولية (ICC)، مركز التجارة الدولية (ITC)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

كما تشارك أمانة منظمة التجارة العالمية مع رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في قيادة "يوم التجارة" الأول على الإطلاق في مؤتمر الأطراف في 4 ديسمبر بالتعاون مع الأونكتاد وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي.

ويتم التخطيط للعديد من الأحداث رفيعة المستوى بمناسبة يوم التجارة، بما في ذلك حدث بعنوان "قادة العالم يتحدون لتعزيز خارطة طريق لخيارات السياسة التجارية من أجل استجابة عالمية عادلة وطموحة لتغير المناخ".

وستشارك المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا في العديد من الأحداث رفيعة المستوى، مثل القمة العالمية للعمل المناخي ومنتدى الأعمال التجارية والعمل الخيري للمناخ،

وسيتم تحديثه بانتظام بتفاصيل الأحداث والقصص الإخبارية والصور والموارد الأخرى.

أشار الموقع انه طوال المؤتمر، ستقام الأنشطة في جناح بيت التجارة، وهو مساحة مخصصة لإثارة المناقشات والحلول حول كيف يمكن للتجارة أن تساعد في دفع إجراءات المناخ والتنمية المستدامة. ويستضيف الجناح أربع وكالات دولية: غرفة التجارة الدولية، ومركز التجارة الدولية، والأونكتاد، ومنظمة التجارة العالمية. كما ستركز الأنشطة في بيت التجارة على تسريع العمل المناخي من خلال التنمية التي تقودها التجارة، وذلك باستخدام أساليب منسقة وشاملة لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.