تقرير دولى: انتعاش تجارة القطن لتصل إلى 9.2 مليون ارتفاعا من 8 ملايين طن

MENAFN - Youm7) أعلنت اللجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC) عن نيتها استضافة المؤتمر العالمي للقطن 2024 واقترحت القيام بذلك في الجنوب العالمي. وقدمت اللجنة الدولية أيضاً عرضاً عن مستقبل المنسوجات الأفريقية حيث سلطت الضوء على إمكانات أفريقيا في سلسلة قيمة القطن والمنسوجات نظراً لإمكانية حصولها على الامتيازات التجارية وسوقها الكبيرة والقطن المستدام. كما تم تسليط الضوء على برامج التنمية المختلفة وخطط التنويع التي يمكن أن تعتمدها البلدان الأفريقية لتطوير سلسلة قيمة قوية للنسيج.

وشددت لجنة الأربعة بحسب ما نشره الموقع الرسمى لمنظمة التجارة العالمية wto

على أهمية تسليط الضوء على القطن نظراً لمساهمته الاقتصادية والاجتماعية في اقتصاداتها، ودعت إلى مواصلة الدعم من الشركاء التقنيين والماليين لتطوير قطاع القطن.



وتوقعت اللجنة ارتفاعاً طفيفاً في الإنتاج في جميع أنحاء العالم، وارتفاعاً أكبر في غرب أفريقيا، ومن المتوقع أن يظل الاستهلاك أقل من الإنتاج في 2023/2024، مع بقاء مستهلكي منتجات القطن على حالهم، بقيادة الصين والهند وباكستان وتركيا وبنغلاديش وفيتنام.

وفي موسم 2023/2024، من المتوقع أن تنتعش تجارة القطن بشكل طفيف لتصل إلى 9.2 مليون طن، ارتفاعا من صادرات الموسم السابق البالغة 8 ملايين طن، مع توقع زيادة غرب أفريقيا حصتها في إجمالي الصادرات من 11% إلى 16%.

وتوقعت الهيئة أن يستمر التقلب الكبير في الأسعار خلال الموسم الجديد، بسبب عدم اليقين بشأن الطقس وانتشار الآفات والبيئة الاقتصادية العالمية.

كما أشارت الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد إلى العلاقة الوثيقة بين أسعار القطن والمساحات المزروعة، وعلى العكس من ذلك العلاقة السلبية بين الأسعار والدعم الحكومي. ارتفع مستوى الدعم الذي قياسه ICAC من 4.8 مليار دولار أمريكي في 2021/2022 إلى 8 مليار دولار أمريكي في 2022/2023.







