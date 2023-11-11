بورصة وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

MENAFN - Youm7) أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع حاد ،مدعومة بأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من التقارير المهمة المقرر صدورها الأسبوع المقبل تتضمن التضخم وغيره من البيانات الاقتصادية.

كما انتعشت الأسهم من الانخفاضات التي شهدتها بالجلسة السابقة والتي أعقبت التعليقات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن أسعار الفائدة. وأنهى انخفاض الخميس أطول سلسلة مكاسب في عامين لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ، وفق سكاى نيوز عربية.

ويركز المستثمرون على عوائد سندات الخزانة، التي تراجعت إلى حد ما من أعلى مستوياتها في 16 عاما، في الوقت الذي يقومون فيه بتقييم ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم ومتى يمكن للبنك المركزي أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

وفي الأسبوع المقبل، سيتم متابعة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين عن كثب، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، مما سيشكل توقعات لمسار أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وعند الإغلاق ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 67.91 نقطة أو 1.56 بالمئة إلى 4415.26 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 278.02 نقطة أو 2.06 بالمئة إلى 13799.47 نقطة. كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 394.58 نقطة أو 1.16 بالمئة إلى 34286.52 نقطة.

وسجل مؤشر ناسداك المجمع أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ 26 مايو ، كما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق له منذ 19 سبتمبر.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.7 بالمئة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3 بالمئة، وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 2.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات الجمعة تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، كما ارتفعت توقعات الأسر بشأن التضخم مرة أخرى.

وتم تداول حوالي 10.2 مليار سهم في البورصات الأميركية، مقارنة بمتوسط يومي قدره 11 مليار تقريبًا خلال العشرين جلسة الماضية.