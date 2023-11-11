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كاتبة أمريكية: الأدب يستكشف المناطق المظلمة في النفس البشرية

11/11/2023 2:23:55 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت كاتبة أدب التشويق الأمريكية دانييل تروسوني أنها تربت في ظل رجل عاش الحرب الإمريكية الفيتنامية، ما جعلها تطرح العديد من الأسئلة، حول العنف وكيف يمكن للبشر أن يكونوا أشراراً وكيف يمكن أن يكونوا طيبين؟ ولماذا ننتمي للظلام ولماذا نتعرف على الخوف عبر هذه الهواجس وتساءلت: لماذا نحن مفتونين بالمخاوف والظلام؟.



جاء ذلك خلال جلسة ضمن معرض الشارقة للكتاب بعنوان "ما وراء الستار" جمعت كلاً من كاتب السيناريو والروائي أحمد مراد، والكاتبة الأمريكية دانييل تروسوني، والكاتب الإماراتي الشاب محمد المهيري، وأدارها الإعلامي الإماراتي وليد المرزوقي.



وقالت: لذلك كان أدب الجريمة الأداة الأولى لي للتعرف على هذه المخاوف واختبارها، والاقتراب من الشخصيات الروائية غير السوية، وفهم الغموض في تركيباتها النفسية وخلق التشويق من خلال كل ذلك، فالقراء يحبون هذا الأمر، بل تعجبهم بعض الشخصيات أحياناً ويتعاطفون معها، ويقعون في حبها بعد فتح الكتاب، وأنا كروائية علي تقديم الصيغة في شكل درامي واستمتع بذلك.



وأضافت دانييل تروسوني، إن البنية الروائية تختلف من كاتب لآخر، تماماً كما نمتلك جميعاً هياكل عظمية، لكن لكل منا شخصية مختلفة وخصائص فريدة، كذلك الرواية، حيث تختلف في البدايات والنهايات وطبيعة الغموض داخلها، فالأدب يستكشف تلك المناطق المظلمة في النفس البشرية، وجمالية الأدب تكمن في تلك القدرة على دخول عقل إنسان آخر والتفكير من خلاله في القصة، موضحة أنا لم أكن يوماً قاتلة، لكن ابتدعت شخصيات مجرمة وتخيلتها، وغصت داخل عالم الجريمة، وهذه ميزة من ميزات الأدب،
كما كتبت رواية من وجهة نظر رجل، وأنا أنثى، وهذا التقمص للشخصيات لا يتيحه سوى الأدب.














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