كاتبة أمريكية: الأدب يستكشف المناطق المظلمة في النفس البشرية

(MENAFN
- Youm7) أكدت كاتبة أدب التشويق الأمريكية دانييل تروسوني أنها تربت في ظل رجل عاش الحرب الإمريكية الفيتنامية، ما جعلها تطرح العديد من الأسئلة، حول العنف وكيف يمكن للبشر أن يكونوا أشراراً وكيف يمكن أن يكونوا طيبين؟ ولماذا ننتمي للظلام ولماذا نتعرف على الخوف عبر هذه الهواجس وتساءلت: لماذا نحن مفتونين بالمخاوف والظلام؟.
جاء ذلك خلال جلسة ضمن معرض الشارقة للكتاب بعنوان "ما وراء الستار" جمعت كلاً من كاتب السيناريو والروائي أحمد مراد، والكاتبة الأمريكية دانييل تروسوني، والكاتب الإماراتي الشاب محمد المهيري، وأدارها الإعلامي الإماراتي وليد المرزوقي.
وقالت: لذلك كان أدب الجريمة الأداة الأولى لي للتعرف على هذه المخاوف واختبارها، والاقتراب من الشخصيات الروائية غير السوية، وفهم الغموض في تركيباتها النفسية وخلق التشويق من خلال كل ذلك، فالقراء يحبون هذا الأمر، بل تعجبهم بعض الشخصيات أحياناً ويتعاطفون معها، ويقعون في حبها بعد فتح الكتاب، وأنا كروائية علي تقديم الصيغة في شكل درامي واستمتع بذلك.
وأضافت دانييل تروسوني، إن البنية الروائية تختلف من كاتب لآخر، تماماً كما نمتلك جميعاً هياكل عظمية، لكن لكل منا شخصية مختلفة وخصائص فريدة، كذلك الرواية، حيث تختلف في البدايات والنهايات وطبيعة الغموض داخلها، فالأدب يستكشف تلك المناطق المظلمة في النفس البشرية، وجمالية الأدب تكمن في تلك القدرة على دخول عقل إنسان آخر والتفكير من خلاله في القصة، موضحة أنا لم أكن يوماً قاتلة، لكن ابتدعت شخصيات مجرمة وتخيلتها، وغصت داخل عالم الجريمة، وهذه ميزة من ميزات الأدب،
كما كتبت رواية من وجهة نظر رجل، وأنا أنثى، وهذا التقمص للشخصيات لا يتيحه سوى الأدب.
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